Economia Chinei a frânat brusc în aprilie

China a publicat luni cele mai slabe cifre privind producția industrială și vânzările cu amănuntul din cel puțin 2023, sub influența crizei din Orientul Mijlociu și a unor factori interni, transmite France Presse.

Creșterea vânzărilor cu amănuntul din China, principalul indicator al consumului, a încetinit semnificativ în aprilie față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând o creștere de 0,2%, cu mult sub previziuni, a anunțat Biroul Național de Statistică.

Este vorba de cea mai redusă creștere de după decembrie 2022, adică de acum mai bine de trei ani.

Un grup de experți consultați de agenția Bloomberg se aștepta la o creștere de 2%. Vânzările cu amănuntul crescuseră cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în martie.

Producția industrială a crescut, la rândul său, cu 4,1% în aceeași perioadă.

Este cea mai mică creștere din iulie 2023. Inferioară cifrelor din martie (+5,7%), aceasta se situează, de asemenea, sub previziunile economiștilor chestionați de Bloomberg (+6%).

Dezechilibrul ofertă- cerere e o „problemă majoră”

„Contextul extern rămâne complex și volatil”, a declarat Fu Linghui, purtătorul de cuvânt al Biroului de Statistică, în cadrul unei conferințe de presă.

„Pe plan intern, dezechilibrul dintre o ofertă puternică și o cerere slabă rămâne o problemă majoră”, a spus el.

Experții au atribuit această încetinire războiului din Iran și reducerii subvențiilor pentru achiziționarea de bunuri de consum.

Datele publicate luni „transmit un avertisment clar celor care mizau pe o revenire a cererii interne”, a spus pentru AFP Alicia Garcia-Herrero, economist-șef pentru Asia-Pacific la Natixis.

„Piața exporturilor pare a fi singura cale de a asigura buna funcționare a sistemului, cel puțin pe termen scurt”, a adăugat ea.

„Performanța solidă a exportatorilor a contribuit la atenuarea slăbiciunii cererii interne, fără a fi însă suficientă pentru a o compensa integral”, a spus într-o notă pentru investitori Zhiwei Zhang, președintele companiei de consultanță Pinpoint Asset Management.

Beijingul vizează o creștere economică anuală de 4,5% până la 5% în acest an, cel mai scăzut obiectiv din ultimele decenii.