Economia Coreei de Nord a crescut cu cel mai mare ritm din ultimii opt ani. Care este explicația

Kim Jong Un a supervizat testarea unei rachete de croazieră. Sursă foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

Economia Coreei de Nord a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm anual de creștere din ultimii opt ani, susținut de extinderea relațiilor economice cu Rusia, potrivit estimărilor băncii centrale a Coreei de Sud publicate vineri, transmite Reuters.

Avansul economic din Coreea de Nord de anul trecut a venit după o creștere de la 3,1% a produsului intern brut în 2023 și o scădere de 0,2% în 2022, a estimat Banca Coreei (BOK).

Cifra din 2024 este cea mai mare după 2016, când economia a crescut cu 3,9%.

„Ea se datorează în principal creșterilor semnificative din industria prelucrătoare, construcții și minerit, care au fost influențate de consolidarea proiectelor de politică națională pe plan intern și de extinderea cooperării economice între Coreea de Nord și Rusia pe plan extern”, a declarat un oficial al BOK într-o conferință de presă.

În special, sectorul chimic greu a crescut cu 10,7%, cea mai mare rată de la începutul înregistrărilor, ajutat de extinderea producției de produse metalice pentru armament exportat în Rusia, a spus oficialul.

Estimările BOK sunt considerate printre cei mai fiabili indicatori ai activității economice din Coreea de Nord, care nu publică date oficiale.

Coreea de Nord și Rusia s-au apropiat din punct de vedere militar și economic, iar Phenianul a trimis un număr fără precedent de armament și trupe pentru a sprijini Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

Liderul Kim Jong Un va vizita China, un aliat major și un susținător economic esențial pentru Coreea de Nord, cu scopul de a participa la o paradă militară, cel mai mare eveniment diplomatic multilateral pentru liderul acestui izolat stat. Președintele rus Vladimir Putin va fi, de asemenea, prezent la paradă.

Datele au arătat că sectorul minier a crescut, de asemenea, cu 8,8%, cea mai mare creștere de după 1999.

Volumul comerțului nord-coreean a scăzut cu 2,6%, până la 2,7 miliarde de dolari în 2024, sub nivelul dinaintea pandemiei de COVID, dar exporturile au crescut cu 10,8%, până la 360 de milioane de dolari, datorită livrărilor de peruci și ceasuri.

Venitul național brut nominal al Coreei de Nord în 2024 a fost estimat la 1,72 milioane de woni (1.239 dolari) pe cap de locuitor, echivalentul a doar 3,4% din cei 50,1 milioane de woni din Coreea de Sud.

BOK publică estimările sale privind economia nord-coreeană din 1991, pe baza informațiilor provenite din diverse surse, inclusiv de la agenții de informații și comerț exterior, precum și date de la ministerul unificării din Coreea de Sud.

Banca centrală sud-coreeană a publicat estimarea cu o lună mai târziu decât în anii precedenți, din cauza unei întârzieri în colectarea datelor brute.