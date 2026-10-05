Economia Greciei accelerează și va depăși viteza marilor economii europene / Are excedent bugetar și plătește tot mai mult din datorie

Grecia se așteaptă ca economia sa să crească mai rapid în 2027, depășind performanțele principalelor economii europene, grație investițiilor mai mari și cheltuielilor solide ale consumatorilor, conform proiectului de buget al guvernului pentru 2027, prezentat luni.

Astfel, potrivit Reuters, se preconizează că produsul intern brut va crește cu 2,3% anul viitor, după o creștere de 2,0% în acest an, investițiile urmând să crească cu 7,9%, iar consumul privat cu 1,5%.

„În ciuda unui context extern nefavorabil, se preconizează că economia greacă va continua să înregistreze o creștere semnificativ mai puternică decât media zonei euro pentru al șaptelea an consecutiv”, a declarat ministrul grec al Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis, într-un comunicat de presă după prezentarea proiectului de buget în parlament.

Excedent bugetar ce permite reducerea datoriei

Guvernul preconizează, de asemenea, un excedent bugetar de 0,3% din PIB în 2027 și un excedent primar, care exclude plățile de dobânzi, de 3,3% din PIB.

Grecia este una dintre puținele țări din zona euro care înregistrează un excedent bugetar, ceea ce îi permite să-și reducă datoria publică într-un ritm rapid.

Se preconizează că ponderea datoriei în PIB va scădea la 128,8% din PIB în 2027, de la 136,8% în acest an, după ce a înregistrat o scădere cumulată de 67 de puncte procentuale începând cu 2020.

Se preconizează că acest raport va fi sub cel al Italiei până la sfârșitul acestui an, datorită, în parte, rambursărilor anticipate ale împrumuturilor de salvare.

Obligațiunile grecești stau mai bine ca cele ale Franței

Proiecția de creștere economică mai ridicată și reducerea datoriei arată că Grecia se îndepărtează tot mai mult de criza datoriilor din perioada 2009-2018, care a scos la iveală niveluri ridicate ale datoriei grecești nedeclarate și a fost pe punctul de a scoate țara din zona euro.

Randamentul obligațiunilor grecești pe 10 ani s-a situat luni la 4,49%, sub nivelul de 4,90% înregistrat de Franța și cel de 4,66% al Italiei.

Noul buget include, de asemenea, scutiri fiscale și subvenții în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru a veni în sprijinul gospodăriilor cu venituri mici și al pensionarilor afectați de prețurile ridicate la energie și locuințe.

În ciuda creșterii economice, mulți greci obișnuiți se confruntă în continuare cu dificultăți, ceea ce împiedică o redresare mai puternică.

Aproximativ 1,5 milioane de persoane — aproape un sfert din populația adultă — sunt împovărate de credite neperformante pe care nu le pot rambursa.

Puterea de cumpărare reală a gospodăriilor este una dintre cele mai scăzute din UE. Salariul mediu lunar de 1.500 de euro rămâne blocat la nivelurile din 2009.