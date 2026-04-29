Economia rusă a trecut printr-un trimestru de scădere. Care sunt previziunile pentru întregul an 2026

PIB-ul Rusiei s-a contractat în primul trimestru din 2026 cu 0,3%, primul declin trimestrial de la începutul lui 2023, arată datele preliminare publicate miercuri de Ministerul Economiei, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Economia rusă a crescut cu 1,8% în martie, după ce a scăzut cu 1,1% în februarie şi cu 1,8% în ianuarie.

Deşi există temeri semnificative la Moscova privind încetinirea economiei înaintea războiului din Iran, cea mai mare criză de aprovizionare cu energie din istorie va sprijini probabil creşterea economiei ruse, care exportă petrol.

Economia Rusiei s-a contractat cu 1,4% în 2022, dar a crescut cu 4,1% în 2023 şi cu 4,9% în 2024. Anul trecut, PIB-ul Rusiei a înregistrat un avans de doar 1%, iar previziunile oficiale ale Moscovei pentru acest an indică o expansiune de 1,3%.

FMI a îmbunătăţit previziunile privind avansul PIB-ul Rusiei în acest an la 1,1%, de la un nivel de 0,8% previzionat anterior, datorită preţurilor mai ridicate la petrol şi ale altor materii prime, ca rezultat al crizei din Orientul Mijlociu.