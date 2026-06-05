Economia Rusiei „a căzut în capcana lui Zapotkin”. Miliardarii ruși au răbufnit la forumul la care este așteptat Putin și lansează o rafală de critici

Autoritățile financiare ruse au creat „o capcană” pentru economie prin politica lor monetară restrictivă, împingând-o în stagnare, au declarat vineri mai mulți miliardari aflați sub sancțiuni și care ocupă primele locuri în clasamentul Forbes Rusia, în cea mai importantă critică publică formulată de aceștia de la majorarea dobânzilor de referință în 2024, transmite Reuters.

Creșterea economică a Rusiei este așteptată să încetinească la 0,4% anul acesta, de la 4,9% în 2024. Analiștii spun că declinul se datorează dobânzilor ridicate, rublei supraevaluate și a sancțiunilor occidentale. Măsurile propuse de guvern nu sunt considerate capabile să ofere un impuls semnificativ economiei.

Cei mai mulți dintre miliardarii Rusiei au sprijinit războiul președintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei încă din 2022, în pofida sancțiunilor occidentale care i-au privat de accesul la proprietățile și iahturile lor de lux din Europa și America de Nord.

Totuși, pe măsură ce războiul intră în al cincilea an fără să se întrevadă un sfârșit, iar profiturile scad, taxele cresc, accesul la piețele occidentale rămâne blocat și are loc cea mai amplă campanie de naționalizare de după anii 1990, consensul dintre oamenii de afaceri cu privire la obiectivele războiului începe să se fisureze.

Roman Troțenko, un miliardar cu afaceri în transporturi, îngrășăminte și sectorul imobiliar, a comparat politica monetară a băncii centrale cu un „șoc Volcker”, referindu-se la majorările agresive ale dobânzilor operate de Rezerva Federală a SUA în perioada 1979–1982 sub conducerea președintelui Paul Volcker.

„Acesta a fost un mare experiment și nimeni nu l-a mai repetat de atunci, cu excepția noastră”, le-a spus el unor oficiali de rang înalt, bancheri și oameni de afaceri prezenți la o dezbatere despre creșterea economică organizată de Sberbank, cea mai mare bancă privată din Rusia. Dezbaterea a fost organizată în cadrul Forumului Internațional de la Sank Petersburg, cel mai mare eveniment pe teme economice și de afaceri organizat anual în Rusia.

Miliardarul rus Roman Troțenko, FOTO: Vladimir Smirnov / Zuma Press / Profimedia

Ce îi nemulțumește pe miliardarii ruși

Rata-cheie a dobânzii de referință în Rusia este acum de 14,5%, în scădere de la un vârf de 22%. Însă este în continuare considerată prea ridicată pentru ca firmele să investească. Banca Centrală de la Moscova ezită să o scadă mai mult întrucât inflația rămâne ridicată, de 5,6%, chiar dacă a scăzut de la aproximativ 10%.

Troțenko a afirmat că manualele de istorie economică vor descrie politica ratelor dobânzilor din perioada războiului cu Ucraina drept „capcana lui Zabotkin, în care Rusia a căzut din greșeală”.

El a făcut astfel referire la Alexei Zabotkin, prim-viceguvernatorul băncii centrale și unul dintre arhitecții actualei politici monetare.

Zabotkin, care a participat la dezbatere, a aplaudat discursul lui Troțenko, dar le-a declarat ulterior jurnaliștilor că banca centrală este pe deplin conștientă de dificultățile cu care se confruntă companiile ruse.

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat să țină un discurs la forum, la fel ca în anii precedenți. Kremlinul a transmis mai devreme în cursul zilei de vineri că el va aborda probabil și subiectul invitației pe care i-a formulat-o Volodimir Zelenski pentru negocieri de pace între patru ochi.

Critici la Sankt Petersburg din partea celui mai bogat om din Rusia

Dmitri Mazepin, proprietarul producătorului de îngrășăminte Uralchem, a comparat acțiunile băncii centrale de răcire a economiei cu eforturile puterilor occidentale ostile.

„Ce face provocarea externă? În afară de faptul că, așa cum a spus președintele, ei vor să ne provoace o înfrângere strategică, pur și simplu vor să ne încetinească. Ce se întâmplă pe plan intern? Ce face banca centrală când spune că vrea să răcească economia?”, a declarat Mazepin.

Criticile au fost continuate de miliardarul Alexei Mordașov, cel mai bogat om din Rusia, potrivit Forbes. Proprietarul producătorului de oțel Severstal, a spus că cererea internă de oțel a scăzut cu 30% în ultimii trei ani. El a spus că situația a făcut compania sa să reducă cu 24% portofoliul său de investiții. S-a plâns și de faptul că fluxul de numerar al Severstal a devenit negativ.

„Sunt convins că aproape toată lumea din această sală își reevaluează serios programul de investiții. Este clar că, într-un context de asemenea instabilitate și volatilitate, ne vom confrunta cu un declin și mai mare al investițiilor și cu o scădere și mai accentuată a PIB-ului”, a spus acesta.

Alexei Mordașov, proprietarul Severstal, FOTO: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Reuters amintește că miliardarii ruși evită de regulă să facă declarații publice despre războiul din Ucraina. Mulți dintre ei au renunțat oficial la controlul asupra companiilor lor și contestă în instanță sancțiunile occidentale în încercarea de a obține ridicarea acestora.

German Gref, directorul general al Sberbank și autorul primului program economic al lui Putin de la începutul anilor 2000 – program care a generat timp de mai mulți ani ritmuri spectaculoase de creștere economică – le-a declarat jurnaliștilor după dezbatere că ritmul modest de creștere al Rusiei în condițiile actuale este „deja un miracol”.