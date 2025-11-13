SUA: „Nu mai avem ce sancționa în Rusia”. „Există cu siguranță opțiuni”, asigură Kievul

Washingtonul crede că a epuizat opțiunile pentru sancționarea Moscovei. Kievul are altă părere însă, scrie Politico.

Statele Unite spun că nu mai au multe opțiuni pentru a sancționa Rusia, în încercarea de a o aduce la masa negocierilor, după ce luna trecută, Washingtonul a vizat giganții petrolieri ai Kremlinului.

„Ei bine, nu mai avem multe sancțiuni pe care să le aplicăm, adică am lovit marile companii petroliere, ceea ce toată lumea a cerut”, a declarat secretarul de stat al SUA Marco Rubio în Canada, la o reuniune a miniștrilor de externe din G7.

Luna trecută, SUA au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil și filialelor acestora, în încercarea de a reduce veniturile Rusiei din petrol – principala sursă de finanțare a războiului din Ucraina – și de a împinge Moscova la masa negocierilor, în încercarea de a pune capăt agresiunii Kremlinului.

Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie, dar mai multe țări se gândesc deja să solicite derogări. Ungaria a obținut deja o prelungire de un an din partea SUA.

„Sancțiunile trebuie aplicate, așa că știți că nu impunem sancțiuni și apoi nu le aplicăm. Suntem interesați să le aplicăm”, a adăugat Rubio.

Succesul sancțiunilor depinde în ultimă instanță de succesul aplicării lor, au avertizat analiștii. Unul dintre mecanismele de aplicare este sancționarea flotei rusești fantomă – sutele de petroliere care transportă ilegal petrol rusesc sancționat în întreaga lume.

„Eu cred că europenii pot face ceva în privința flotei fantomă, deoarece multe dintre aceste acțiuni se desfășoară în zone mult mai apropiate de ei”, a spus Rubio.

UE a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând gazul natural lichefiat, băncile și tranzacțiile cu criptomonede ale Rusiei, restricționând și mai mult flota clandestină care transportă în secret mărfuri sancționate și multe altele, cu scopul de a reduce economia de război a Rusiei.

Guvernul ucrainean a declarat că știe că există și alte sancțiuni care pot fi impuse și că este gata să colaboreze cu partenerii pentru a le arăta.

„În ceea ce privește declarația lui Rubio despre epuizarea opțiunilor de sancțiuni, există cu siguranță opțiuni mai obiective. Mai multe companii petroliere mari, bănci și flote/infrastructură. Și componente și apărare. Și plăți. Și Arctica”, a declarat Vladislav Vlasiuk, emisarul special al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru sancțiuni.

„Continuăm să colaborăm cu partenerii americani, cu G7 și cu alții. Vor fi mai multe sancțiuni”, a adăugat Vlasiuk.