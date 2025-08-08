O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil

O tânără se uită la telefon în apropiere de Kremlin. Sursă foto: Dreamstime.com

Oamenii și companiile din Rusia au început să apeleze la un serviciu de comunicare care a devenit aproape irelevant odată cu avansarea tehnologiei.

Totul este pus pe seama întreruperilor regulate ale internetului mobil de către autorități, care încearcă să se protejeze de dronele ucrainene, relatează publicația independentă rusă The Moscow Times.

Reprezentanții operatorilor de telecomunicații spun că rușii au început să utilizeze mai des mesajele SMS, potrivit Izvestia.

În comparație cu începutul acestui an, traficul de mesaje text scrise, o tehnologie „aproape uitată”, a crescut în iunie-iulie, când numărul întreruperilor internetului în Federația Rusă a atins un nivel maxim, cu o medie de 12-15%, a declarat unul din operatorii de telecomunicație.

Potrivit acestuia, este vorba atât de mesaje personale, cât și de mesaje în interes de serviciu, precum coduri de autorizare, date despre plăți și livrarea mărfurilor.

Creșterea traficului de SMS-uri în Rusia se observă pentru prima dată din 2013, a subliniat Eldar Murtazin, analist principal la Mobile Research Group.

Principalul motiv este întreruperea internetului mobil și, prin urmare, nefuncționarea notificărilor push, a precizat Murtazin.

Potrivit directorului general al TMT Consulting, Konstantin Ankilov, anul 2025 este prima perioadă din ultimii 10 ani în care mesajele SMS au redevenit relevante. În ultimul deceniu, traficul pentru acest tip de comunicare a scăzut de peste opt ori.

Serviciul de presă al MegaFon, al doilea operator de telefonie mobilă și a treia companie de telecomunicații din Rusia, a menționat că numărul total de SMS-uri trimise de abonați a crescut în ultima jumătate de an cu 15% în medie față de începutul anului.

Anterior, din cauza întreruperilor de internet, cel mai mare operator de închiriere de trotinete din Rusia, Whoosh, a trecut parțial la comunicarea prin SMS.

O situație similară s-a înregistrat în cazul firmei de curierat DPD, care la sfârșitul lunii mai a apelat la notificări de livrare numai prin SMS.



