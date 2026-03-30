Economist Romania Government Roundtable 2026 se deschide astăzi la București, cu participarea președintelui Nicușor Dan și a laureatului Nobel Daron Acemoglu

Transmisia live poate fi urmărită gratuit online

Prima ediție a Economist Romania Government Roundtable 2026 debutează astăzi, 30 martie, la București, cu un program ambițios care reunește lideri politici, instituționali și de business din România, Europa și Statele Unite, pentru a discuta cele mai importante teme pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea regiunii Europei de Sud-Est, în actualul context geopolitic la nivel internațional.

Evenimentul este inaugurat în această seară, la Ateneul Român, de președintele României, Nicușor Dan, urmat de un mesaj video transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Sesiunea de deschidere va fi completată de discursuri susținute de Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, și Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei și raportor european privind viitorul pieței unice, precum și de o discuție între Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României și Yannis Stournaras, guvernatorul Băncii Greciei.

Atât sesiunea inaugurală, cât și întregul eveniment care se va derula până pe 1 aprilie 2026 vor putea fi urmărite online gratuit atât pe canalele organizatorului: website-ul global al Economist Impact: https://events.economist.com/ și canalul de youtube: https://www.youtube.com/@EconomistImpactSEE, cât și pe site-ul Hotnews.ro, partener media. Prima News va avea, de asemenea, transmisiuni TV de la eveniment

Economist Romania Government Roundtable își propune să creeze o platformă de dialog la care lideri politici și instituționali și lideri din mediul de afaceri, pe teme care reflectă provocările și oportunitățile care definesc viitorul regiunii și al Europei: securitatea și stabilitatea frontierei estice, transformările geopolitice, arhitectura europeană de apărare, securitatea energetică, tranziția verde, inteligența artificială, investițiile, infrastructura și piața muncii.

Printre participanții de rang înalt se numără: Ilie Bolojan, prim-ministrul României; Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova; Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene; Ahmet Davutoğlu, fost prim-ministru al Turciei; Tarja Jaakkola, secretar general adjunct NATO; Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport și turism; Oana Gheorghiu, vicepremier; Alexandru Nazare, ministrul finanțelor; Radu Miruță, ministrul apărării; Bogdan-Gruia Ivan, ministrul energiei; Stavros Papastavrou, ministrul energiei al Greciei; Teodora Georgieva-Mileva, ministru adjunct al energiei din Bulgaria; Florin Manole, ministrul muncii; Irineu Darău, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului; Dragoș Pîslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene; Alexandru-Florin Rogobete, ministrul sănătății; Eirini Agapidaki, ministru adjunct al sănătății din Grecia; Geoffrey Pyatt, fost adjunct al secretarului de stat al SUA pentru resurse energetice și fost ambasador al SUA în Ucraina și Grecia; Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România; Kimberly Guilfoyle, ambasadorul Statelor Unite în Grecia; Matthew Bryza, fost adjunct al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice; Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Lucrările Economist Romania Government Roundtable continuă pe 31 martie și 1 aprilie la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Discuțiile despre securitatea energetică vor aborda rolul coridoarelor energetice din Marea Neagră și sud-estul Europei, cu exemple din România, Grecia și Bulgaria, în timp ce sesiunile dedicate infrastructurii și conectivității vor analiza proiecte regionale dezvoltate în cadrul Inițiativei celor Trei Mări.

De asemenea, dezbaterile privind viitorul Europei vor include perspective asupra procesului de aderare europeană al Republicii Moldova și Albaniei, exemple privind consolidarea pieței unice europene până în 2028, precum și bune practici internaționale privind reziliența democratică, securitatea economică și atragerea investițiilor.

Numeroși lideri ai mediului de afaceri au confirmat participarea, precum: Ömer Tetik, CEO, Banca Transilvania; Iwona Sikora, senior vice-president și general manager EMEA, Iron Mountain; Robert Hanea, fondator, președinte și CEO Therme Group; Alessio Menegazzo, chief executive și country manager, PPC Group România; Volker Raffel, chief executive, E.ON România; Ionuț Stanimir, chief brand officer, Banca Comercială Română (BCR); Dan Stratan, CEO RCI Holding; Alexandros Exarchou, președinte & CEO, AKTOR Group of Companies; Cristian Erbașu, chief executive Construcții Erbasu, president Federation of Employers of Construction Companies; Konstantinos Zygouras, group chief executive, SUNEL Group; Mehmet Burak Vardan, președinte al Boardului, CCN Holding; Ondrej Safar, country manager, Evryo; Nicholas Richard, CEO, ENGIE Romania și președinte al CCIFER; Fady Chreih, CEO, Regina Maria; Corneliu Bodea, CEO, ADREM; Răzvan Iorgu, managing director, CBRE; Radu Vasile, CEO, Eximprod Engineering; Manolis Sigalas, president Europe, Hill International; Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank; Marcel Cobuz, CEO, TITAN Group; Bogdan Badea, CEO, SPEEH Hidroelectrica; Cosmin Ghiță, CEO, SN Nuclearelectrica; Răzvan Popescu, CEO, SNGN Romgaz; Alexandru Chiriță, CEO, Electrica; Ted Cominos Jr, partner, Eversheds Sutherland; Andrei Bratu, corporate executive vice president, UniCredit Bank; Fady Chreih, CEO, Regina Maria, Mehmet Ali Bayar, membru în board, CCN Holding, Georgiana Miron, membru al comitetului executiv, Groupama; Mihai Bobaru, country sales manager pentru România și Moldova, JA Solar; Răzvan Pârvulescu, business development director, natural gas division, Hagag Energy; Radu Pițurlea, chairman & chief executive, Concelex; Ziya Aliyev, vice president banking, Black Sea Trade and Development Bank; Thanos Vlachopoulos, general manager, head of large corporate & wholesale products, Corporate & Investment Banking, Piraeus Bank.

Informații de background

Economist Impact Events in SE Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group, organizează din 1996 mese rotunde guvernamentale de nivel înalt și summituri de referință în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, reunind șefi de stat, lideri de opinie, laureați ai Premiului Nobel, lideri de afaceri și instituții internaționale, pentru dezbateri relevante și aprofundate pe un spectru larg de subiecte. The Economist Impact Events, prin reprezentantul său oficial Hazlis & Rivas, este activ atât pe ambele maluri ale Atlanticului, organizând evenimente internaționale la New York, Londra, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf și Viena, cât și la nivel regional, desfășurând summituri în Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Kosovo, Malta, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Serbia, sub brandul global de încredere și integritate editorială al The Economist.

The Economist Romania Government Roundtable 2026 este organizată în parteneriat cu RCI Holding, partenerul oficial pentru România și Moldova. Fondată în 2000, RCI Holding este un grup multinațional cu sediul central în București și operațiuni în peste 35 de țări. Grupul include 21 de companii active în infrastructură critică, piețe de energie, consultanță, tehnologie și servicii digitale, gestionând peste 25 miliarde € în CAPEX, livrând peste 3.000 de proiecte și generând o cifră de afaceri anuală de 71 milioane €.

