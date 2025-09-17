Hotnews lansează EconoMix, un newsletter săptămânal despre economie și banii tăi

HotNews lansează „EconoMix”, newsletterul economic semnat de jurnalistul Dan Popa. Newsletterul va fi trimis abonaților în fiecare joi dimineață. În el veți putea citi recomandări practice din zona finanțelor personale, grafice spectaculoase și analize care explică fenomene economice. Și nu doar atât.

Iată ce puteți găsi în prima ediție.

„În ultimii 10 ani România a înregistrat cea mai mare viteză a convergenței economice (măsurată prin PIB/capita la standardul puterii de cumpărare). PIB-ul pe cap de locuitor ajustat la PPS a ajuns la aproximativ 78-80% din media UE, depășind state precum Ungaria, Grecia, Croația sau Portugalia, și fiind aproape la egalitate cu Polonia și cu media zonei euro. Dar discutăm despre medii, iar mediile sunt înșelătoare.

Capitala este locomotiva economică a României, fiind responsabilă de peste un sfert din tracțiunea acesteia. Regiunea București-Ilfov generează aproximativ 30% din Produsul Intern Brut (PIB) al României – adică aproape o treime din economia națională. Doar Municipiul București reprezintă în jur de 24-25% din PIB-ul țării, fiind de departe cel mai mare pol economic, la distanță față de orice alt județ sau regiune. Astfel încât, dacă eliminăm forța economică generată de București, România coboară (după PIB-ul măsurat la paritatea puterii de cumpărare) de pe locul 9 pe 17 în rândul statelor”

Newsletterul va include un infografic, recomandări de cărți apărute recent (pe teme economice), articole din presa străină , un calendar al evenimentelor pe prumătoarele 7 zile etc.