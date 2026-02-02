Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia

Asociația Ecopolis anunță lansarea proiectului „Cetățeni pentru Aer Curat”, un program dedicat școlilor din București, realizat cu sprijinul partenerului Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, care își propune să transforme unitățile de învățământ în spații active de educație pentru mediu și implicare civică.

Programul pornește de la convingerea că aerul curat nu este doar o temă tehnică, ci una care ține de comunități informate și implicate. Prin acest demers, școlile devin nuclee de monitorizare a calității aerului și de învățare aplicată, în care elevii și profesorii pot înțelege mai bine impactul poluării asupra sănătății și pot contribui la identificarea unor soluții punctuale, chiar în școala lor!

În perioada următoare, proiectul va selecta 5 școli din București care doresc să se implice activ în monitorizarea calității aerului, în interiorul și exteriorul unităților de învățământ, și să integreze activități de educație de mediu în viața școlară.

Pentru a putea fi selectate în proiect, școlile trebuie să completeze FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, în perioada 2-16 februarie!

„Cetățeni pentru Aer Curat înseamnă date, educație și acțiune, în comunități. Ne dorim să lucrăm alături de școli care vor să devină exemple de bune practici pentru un mediu urban mai sănătos și să le oferim instrumentele necesare pentru a transforma preocuparea pentru aer curat într-un exercițiu real de cetățenie activă”, a declarat Oana Neneciu, Director Executiv Ecopolis. „Prin inițiativele Storia ne dorim să aducem cât mai multă claritate în procesul de căutare a unei locuințe. Pentru noi, această decizie înseamnă mai mult decât alegerea a patru pereți – înseamnă alegerea cartierului în care îți construiești viața. Prin Indexul Storia și proiectul “Cartierul Perfect” ne dorim să aducem mai multă claritate în acest proces și să contribuim la comunități urbane mai sănătoase. Colaborarea cu Ecopolis, prin programul «Cetățeni pentru aer curat», este un pas firesc în această direcție: credem că educația de mediu și implicarea copiilor și a comunităților sunt esențiale pentru a construi orașe cu un aer mai curat și un viitor mai bun. Proiectul “Cartierul Perfect” a pornit de la datele Indexului Storia, care analizează 17 criterii relevante pentru calitatea vieții în cartierele din România”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia.

Selecția școlilor se va face pe baza unor criterii clare de eligibilitate și a motivației acestora de a integra educația pentru mediu și implicarea civică în activitățile curente.

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

Cetățeni pentru aer curat ÎN ȘCOALA TA!

***

Despre Ecopolis

Asociația Ecopolis este o organizație neguvernamentală activă în domeniul protecției mediului și al politicilor publice urbane, cu experiență în monitorizarea calității aerului și implicarea comunităților locale în activități de cetățenie activă pentru mediu mai curat. Ecopolis a inițiat Aerlive.ro, cea mai importantă Platformă independentă de monitorizare a calității aerului.

Despre Storia și Cartierul Perfect

Storia este cea mai vizitată platformă imobiliară din România și platforma cu cele mai multe anunțuri de vânzare și închiriere, având misiunea de a aduce mai multă transparență și claritate în procesul de căutare a unei locuințe. În 2022, a lansat Indexul Storia (inițial T.R.A.I.), un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România și oferă fiecăruia un scor de la 0 la 100, pe baza a 17 criterii relevante pentru români. Indexul combină date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețurile locuințelor – cu percepții subiective colectate printr-un studiu național la care au participat peste 110.000 de respondenți, evaluând aspecte precum siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la infrastructură pentru biciclete. Datele sunt actualizate trimestrial și sunt disponibile pe index.storia.ro. În jurul acestor informații a fost dezvoltat și programul „Cartierul Perfect”, un demers care pornește de la rezultatele Indexului și propune un model ideal de cartier, construit în jurul nevoilor reale ale locuitorilor. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.

🏘️ Articol susținut de Storia 🏘️