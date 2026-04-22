ECOTIC: 20 de ani de contribuții la economia circulară în România

ECOTIC aniversează două decenii de activitate în managementul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și in promovarea tranziției la economia circularǎ în România.

Înființată în aprilie 2006, ECOTIC a fost prima organizație din România care implementează responsabilitatea extinsă a producătorilor, contribuind activ la dezvoltarea unui sistem eficient de colectare, reciclare și reutilizare a DEEE.

În cei 20 de ani de activitate, rezultatele ECOTIC reflectă un impact semnificativ la nivel național:

Peste 500.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – o cantitate impresionantă, echivalent cu dublul volumului Palatului Parlamentului.

colectate – o cantitate impresionantă, echivalent cu dublul volumului Peste 420.000 de tone de materii prime secundare reintroduse în economia circulară

reintroduse în economia circulară 38.000 de echipamente pregătite pentru reutilizare și donate prin parteneriatul cu Ateliere Fǎrǎ Frontiere, contribuind astfel la dotarea a aproximativ 30% dintre unitățile educaționale din România

pregătite pentru reutilizare și donate prin parteneriatul cu contribuind astfel la dotarea a aproximativ Dezvoltarea unei rețele extinse de 12.770 de puncte de colectare DEEE și DBA

Organizarea a peste 2.000 de campanii de conștientizare și informare printre care menționăm programul de eco educație Şcoala Ecoterrienilor şi Caravana ECOTIC care au adus educația de mediu mai aproape de comunități

printre care menționăm programul de eco educație şi care au adus educația de mediu mai aproape de comunități Organizarea a 17 ediții ale Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, un eveniment de referință pentru recunoașterea performanței în protecția mediului

De-a lungul timpului, ECOTIC a dezvoltat parteneriate cu autoritățile de mediu, companii și organizații, ONG-uri contribuind la creșterea gradului de conștientizare în rândul populației și la îmbunătățirea infrastructurii de colectare la nivel național.

În cei 20 de ani de activitate, ECOTIC a construit și consolidat un parteneriat solid cu producătorii de echipamente electrice și electronice, care reprezintă un pilon esențial în dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor în România. Încă de la înființarea sa, organizația a acționat ca o platformă de colaborare între industrie, autorități și societate, facilitând implementarea responsabilității extinse a producătorului într-un mod coerent și sustenabil.

Astăzi, ECOTIC reunește peste 800 de producători afiliați, care contribuie și la dezvoltarea infrastructurii și la informarea populației. Prin acest parteneriat, au fost create și extinse rețelele de colectare, au fost implementate soluții logistice eficiente, contribuind la dezvoltarea întregului sector.

Implicarea ECOTIC în dezvoltarea domeniului DEEE depășește însă rolul operațional. Organizația a avut un rol activ în conturarea cadrului legislativ și în alinierea României la standardele europene, oferind expertiză și sprijin instituțional în procesul de reglementare.

În paralel, prin campanii de informare și proiecte educaționale, ECOTIC contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind importanța colectării separate şi reciclării deșeurilor şi la schimbarea comportamentului consumatorilor în tranziția la economia circulară.

Privind spre viitor, ECOTIC își propune să accelereze tranziția către o economie circulară funcțională în România, prin extinderea infrastructurii de colectare, susținerea reutilizării și continuarea proiectelor de eco educație.

Într-un context în care resursele materiale devin din ce în ce mai valoroase, colaborarea dintre producători, autorități, operatori de colectare și reciclare și consumatori rămâne esențială, iar ECOTIC își reafirmă angajamentul de a fi un partener activ în construirea unui sistem sustenabil, adaptat provocărilor viitorului.

“În întreaga noastră activitate, ne-am bucurat de sprijinul producătorilor, al autorităților de mediu, al partenerilor de colectare şi reciclare şi al consumatorilor în îndeplinirea obiectivelor economiei circulare, cu contribuții importante pentru mediu, economie şi societate,” a declarat Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.

Articol susținut de ECOTIC