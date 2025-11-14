Actorul Eddie Murphy spune că nu știe cum a ajuns să aibă 10 copii: „Pur și simplu s-a întâmplat”

Celebrul actor Eddie Murphy spune că nu s-a așteptat niciodată să ajungă să aibă atât de mulți copii, dar că familia sa numeroasă e acum cea mai mare bucurie din viața sa, relatează revista People.

„Pur și simplu s-a întâmplat”, a spus el despre cum a ajuns să aibă o familie atât de numeroasă, cu copii cu vârste între 36 și 6 ani. „Nu am știut niciodată că voi avea 10 copii, dar acum este cel mai grozav lucru cu putință. Dacă îți permiți să ai atât de mulți copii, ar trebui să ai câți îți poți permite. Este distractiv”, a adăugat acesta într-un interviu revistei People.

Dar cel mai important, a subliniat el, „copiii mei sunt toți oameni decenți”. „Nu am niciunul rău, și mi-ar plăcea să cred că au primit măcar o parte din asta de la mine”, a spus actorul în vârstă de 64 de ani.

Murphy și prima lui soție, modelul Nicole Mitchell, cu care are 5 copii adulți, au divorțat în 2006, după 13 ani de căsnicie. A avut alți 3 copii din alte relații și încă 2 cu modelul și actrița australiană Paige Butcher, cu care s-a căsătorit anul trecut.

La începutul acestui an, el și-a privit cel mai mare copil, Eric, în vârstă de 36 de ani, căsătorindu-se cu Jasmin, fiica unui alt comediant și actor celebru din SUA, Martin Lawrence.

Eddie Murphy și Martin Lawrence au devenit cuscri, FOTO: Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia Images

Întrebat ce îl face cel mai fericit acum, Murphy a spus: „Doar să fiu Eddie”.

„Îmi place să-mi am familia aproape și îmi place că sunt în această industrie uimitoare de atât de mult timp. Venind dintr-un mediu extrem de modest și având această longevitate, doar să fiu prezent și să văd toate schimbările și toate lucrurile astea. Sunt atâtea motive de bucurie”, a adăugat el.

Copilăria lui Eddie Murphy a fost marcată de o tragedie

Născut în cartierul Brooklyn din New York, Murphy era un copil mic când tatăl său, Charles, înstrăinat la momentul respectiv de mama lui, Lillian, a fost ucis de o femeie cu care se întâlnea. Murphy spune că tragedia a lăsat o amprentă asupra vieții sale.

„Sunt sigur că m-a influențat în multe feluri”, spune el despre pierderea bărbatului pe care îl văzuse certându-se cu mama lui încă din primii ani de viață.

„A fost multă traumă, iar noi suntem modelați de lucrurile astea”, a subliniat actorul veteran. Mama lui s-a recăsătorit cu Vernon Lynch Sr., despre care Murphy spune că a umplut un gol important: „Prin mila lui Dumnezeu, mama s-a căsătorit cu un bărbat extraordinar, solid, care a pus în mine toate lucrurile bune. Asta e esențial. Face o diferență uriașă”.

Când a ajuns adolescent, Murphy era deja un maestru al imitațiilor și era convins că va deveni o vedetă. Reușita în cluburile de stand-up din New York l-a dus în echipa celebrei emisiuni TV de comedie SNL și, nu după mult timp, Hollywood l-a chemat. Restul e istorie iar, întrebat despre succesul său pe marele ecran, Murphy a declarat pentru People că „atunci când încerc să fiu amuzant, sunt amuzant”.

În pofida personalității sale exuberante de pe ecran, Eddie Murphy e în general o persoană retrasă și e cunoscut la Hollywood pentru faptul că în general evită să dea interviuri. El a vorbit recent cu jurnaliștii de la revista People și alte publicații pentru a promova noul documentar Being Eddie despre viața și cariera sa.

Documentarul prezentat de însuși Murphy a fost lansat pe Netflix în data de 12 noiembrie.