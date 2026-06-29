Educație în care experiența completează teoria: cum arată un program de studii unde studenții își deschid afaceri încă din primul an

Educație în care experiența completează teoria: cum arată un program de studii unde studenții își deschid afaceri încă din primul an | Sursa foto - entrepreneurship-academy.ro

Pentru mulți părinți, momentul în care copilul se apropie de finalul liceului vine cu o întrebare esențială: ce fel de educație îl pregătește cu adevărat pentru viață?

În România, aproape unul din cinci tineri de 15–29 de ani (19,4%) nu este nici în educație, nici în muncă, nici în formare – cea mai mare rată din Uniunea Europeană, față de o medie de 11,1% (Eurostat, 2024). În același timp, doar 23,2% dintre tinerii de 25–34 de ani au studii superioare, tot cel mai scăzut nivel din UE (Eurostat, 2024). Într-un context în care educația clasică nu mai este un drum implicit, parcursurile de studiu aplicate, în care tinerii învață direct din practică, devin o alternativă tot mai discutată.

Prin colaborarea cu EA – The Entrepreneurship Academy, NN susține accesul la burse în valoare de 20.000 de euro pentru accesul într-un program de studiu orientat spre experiență și inițiativă, dedicat tinerilor care își doresc să devină antreprenori și să învețe aplicat, cu acces direct la proiecte reale.

Această colaborare pune accent pe dezvoltarea unor competențe esențiale pentru viitor:

validarea ideilor de business

luarea deciziilor cu consecințe reale

gestionarea unei echipe

vânzarea propriilor produse sau servicii

adaptabilitate la piața muncii

În același timp, creează un cadru în care tinerii pot înțelege cum funcționează mediul economic.

Cum este la EA – The Entrepreneurship Academy?

La EA – The Entrepreneurship Academy, procesul de învățare este construit în jurul acțiunii. Studenții lucrează la propriile afaceri și proiecte și interacționează constant cu mediul de business, încă din primul an.

Modelul educațional este inspirat din sistemul finlandez Tiimiakatemia și pune accent pe învățarea prin experiență. Curricula livrată în cadrul acestui program este acreditată în Olanda de către NVAO, prin Stichting Schoolvision. În acest cadru, studenții își formează abilități esențiale pentru parcursul lor profesional, dezvoltându-și competențele antreprenoriale, lucrând în echipe și gestionând situații reale de business.

Un element important al acestui proces este expunerea internațională. Pe parcursul celor patru ani, studenții participă anual la experiențe de mobilitate de la patru până la opt săptămâni, în destinații aliniate obiectivelor de studiu, atât în Europa, cât și în Africa, America de Nord și Asia.

Într-o lume în continuă transformare digitală, competențele care țin de interacțiunea umană capătă tot mai multă importanță. Abilități precum negocierea, leadershipul și gestionarea conflictelor fac diferența în orice mediu profesional. La EA – The Entrepreneurship Academy, acestea sunt dezvoltate prin practică, nu doar teoretic. Studenții lucrează constant în echipe reale, învățând să colaboreze, să decidă și să creeze impact împreună.

Programul de studii începe cu activități dedicate formării echipelor și definirii direcției personale și a echipei, continuă cu explorarea economiilor emergente și evoluează către interacțiuni cu piețe dezvoltate, unde pot apărea oportunități de colaborare sau contact direct cu mediul de business internațional.

Pentru mulți părinți, apare în mod firesc întrebarea: cum poate fi accesat un astfel de parcurs?

Alegerea unei educații aplicate vine însoțită și de preocuparea legată de accesibilitate. NN oferă burse în valoare de câte 20.000 EUR, dedicate tinerilor interesați de antreprenoriat și de dezvoltarea unui parcurs practic. Pe lângă componenta financiară, programul include acces la mentorat, ateliere aplicate și contexte de învățare conectate la mediul de business.

Până acum, programul de burse NN a sprijinit 31 de tineri în parcursul lor educațional la EA – The Entrepreneurship Academy. Pentru liceenii care își încep studiile în toamna anului 2026, mai sunt disponibile 7 burse NN, acordate în baza unui proces de selecție și a criteriilor stabilite de organizatori.

Un avantaj pentru cei care încep să se pregătească din timp:

Înscrierea este deschisă încă din clasa a XI-a, oferind elevilor timp să își exploreze opțiunile, să își contureze direcția și să se integreze în comunitatea EA, încă de dinaintea începerii efective a studiilor.

Un parcurs educațional bine ales se poate construi treptat, prin informare și explorare. Pentru părinți, acest proces poate aduce mai multă claritate și siguranță în alegerea făcută.

Pentru a accesa una dintre cele 7 burse NN disponibile pentru toamna anului 2026, candidații trebuie să fie admiși la EA – The Entrepreneurship Academy. Procesul de aplicare începe prin participarea la un Open Day sau la o întâlnire online cu echipa EA.

Până pe 7 iulie, aplicația se depune online, incluzând formularul în limba engleză, CV-ul și videoclipul de prezentare. Etapa următoare include Bootday-ul și interviul final, organizate fizic pe 9 iulie. Aceasta este ultima rundă de admitere pentru anul universitar 2026-2027.

Mai multe detalii AICI.

Articol susținut de The Entrepreneurship Academy