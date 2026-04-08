Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică

La mai puțin de 12 ore de când a făcut amenințări apocaliptice privind soarta Iranului, președintele Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni mediat de Pakistan. Efectul declarațiilor sale s-a văzut imediat pe burse.

Reacția pieței a fost rapidă și dramatică, comentează Reuters. Anunțul unui acord între Washington și Teheran a fost extrem de bine primit pe piețe, potrivit AFP.

Prețurile petrolului au scăzut rapid cu peste 15%, revenind sub pragul de 100 de dolari pe baril.

Este cea mai mare scădere într-o singură zi a prețurilor petrolului de la Războiul din Golf din 1991, potrivit Axios.

Prețul de referință mondial al contractelor futures pe țițeiul Brent a ajuns la circa 93 de dolari pe baril.

Creșteri pe bursele asiatice

Totuși, acesta se situează încă cu mult peste pragul de aproximativ 73 de dolari înregistrat chiar înainte de izbucnirea războiului, la sfârșitul lunii februarie.

Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat creșteri de 4%, respectiv 6%, la deschidere. Dolarul american a înregistrat o scădere generalizată, după ce a fost refugiul preferat în timpul turbulențelor.

Președintele SUA, Donald Trump, a acceptat marți un armistițiu cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de termenul limită pe care i-l dăduse Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz sau a se confrunta cu atacuri devastatoare asupra infrastructurii sale civile.

Scepticism în rândul specialiștilor

Dincolo de ușurarea imediată, investitorii rămân dornici să vadă dacă încetarea focului va duce la o soluție mai amplă înainte de a face pariuri majore.

„Înseamnă asta că oamenii vor asuma noi riscuri? Nu, nu înseamnă”, a spus Martin Whetton, șeful strategiei piețelor financiare la Westpac, instituție bancară din Australia. „Ar trebui să fie de fapt o pace durabilă (pentru a schimba lucrurile). Oamenii nu își asumă de fapt riscuri.”

Charu Chanana, strategul-șef de investiții la Saxo, o bancă de investiții daneză, a spus că testul decisiv este dacă negocierile vor continua să progreseze în următoarele două săptămâni.

Și prețul aurlui a crescut cu peste 2%, ajungând la 4.812 dolari pe uncie.

Unii analiști rămân sceptici cu privire la faptul că încetarea focului se va traduce într-o pace durabilă, avertizând asupra unor posibile răsturnări de situație în viitor.

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că cauzele profunde ale conflictului rămân nerezolvate, menținând riscul unei noi escaladări la ordinea zilei.

„Ne menținem opinia că războiul se va prelungi până în iunie. Implicația este că pierderile dolarului s-ar putea dovedi de scurtă durată”, a apreciat Kong.