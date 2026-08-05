Efecte severe ale caniculei din Europa: incendii de pădure și raționalizări ale energiei

După Franţa şi Spania, centrul de greutate al valului de căldură s-a deplasat spre sud şi est: Italia a plasat majoritatea marilor sale oraşe în alertă roşie de caniculă, temperaturile urcând până la aproximativ ⁠40 de grade Celsius în anumite regiuni, în timp ce pompierii albanezi se luptau miercuri cu incendiile forestiere, iar maghiarii îşi reduc consumul de energie electrică, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Căldura a obligat Sfântul Scaun să mute în interior prima audienţă generală săptămânală a papei după pauza de vară din iulie. În mod normal, audienţa se ţine în Piaţa Sfântul Petru.

Întreprinderile şi gospodăriile maghiare şi-au redus consumul de energie electrică la cererea guvernului pentru a reduce presiunea asupra reţelei electrice. Miercuri şi joi era prevăzut un val de căldură în Budapesta, capitala ţării, cu temperaturi cuprinse între 40°C şi ⁠42°C.

Dunărea și Rinul, două fluvii sever afectate

Nivelurile apelor Dunării, scăzute până la cote istorice, au obligat Ungaria să închidă în mare ⁠parte singura sa centrală nucleară, care utilizează apele fluviului pentru răcire.

Singura centrală nucleară din Slovenia, Krško, care alimentează şi Croaţia vecină, a anunţat miercuri că va începe să reducă puterea reactoarelor în cursul nopţii, din cauza temperaturilor excepţional de ridicate şi a debitelor scăzute ale râului Sava, care se varsă în Dunăre. Centrala va reduce iniţial producţia la 80% din capacitate.

Mai la vest, nivelul apei pe râul Rin din Germania a atins noi minime, unele servicii de transport de marfă fiind suspendate, iar altele continuând să funcţioneze, dar cu încărcături mult reduse. Rinul este o rută de transport pentru mărfuri precum cereale, minereuri şi petrol.

Vaste incendii de pădure în sudul Europei

În Mallakaster, în Albania, incendiile forestiere au dus la evacuarea a aproximativ cincisprezece familii împreună cu vitele şi animalele de companie, în timp ce echipele de la sol şi din aer se luptau să împiedice flăcările să ajungă la locuinţe.

Eforturile continuau pentru a stinge un alt incendiu de pădure, probabil provocat de fulgere, într-o zonă montană, stâncoasă, situată la sud de oraşul albanez Gjirokastër.

În Grecia vecină, un incendiu de pădure, posibil provocat de vibraţiile liniilor electrice şi alimentat de vânturi puternice, a devastat mii de hectare de terenuri agricole în apropierea unei destinaţii turistice populare din nord-vestul Atenei. Miercuri, incendiul părea în mare parte stins, dar sute de pompieri au rămas la faţa locului pentru a preveni orice reapariţie a focului.

Vara toridă şi secetoasă are un impact îngrijorător asupra agriculturii.

Recolta de cereale din Marea Britanie se îndreaptă spre a fi cea mai slabă de când au început înregistrările comparabile, în 1984, potrivit unei analize publicate miercuri, pe fondul ofilirii culturilor după una dintre cea mai secetoasă şi mai toridă perioadă de primăvară-vară înregistrată vreodată.