Efectele vremii extreme în mai multe zone din țară. Imagini cu grindina care a lovit în Argeș / Persoană salvată de viitură cu elicopterul

Mai multe zone din județele Argeș, Prahova și Municipiul București sunt afectate de ploile torențiale, vijeliile și grindina anunțate marți după-amiaza de către ANM. Avertizările de vreme extremă sunt valabile și miercuri în patru județe ale țării și în zone din Buzău și Vrancea.

În Dâmvovița, o persoană a fost salvată cu un elicopter SMURD, după ce a fost surprinsă de viitură pe un excavator, potrivit Inspectoratului General de Aviație al MAI.

În Capitală, a fost valabilă până la ora 18:30 o atenționare meteo cod galben de averse torențiale care vor acumula 15…20 l/mp, descărcări electrice, grindină (1…2 cm). Militari Residence, un cartier de la periferia Bucureștiului, este inundat.

Potrivit imaginilor publicate de pagina de Facebook Meteoplus, zone din București au fost puternic afectate de grindină.

Și în comuna Aluniș din județul Prahova grindina a fost suficient de puternică încât să se depună.

Un alt oraș afectat de avertizările meteo a fost Câmpulung Muscel, unde o persoană a filmat din mașină ploaia torențială cu peste 35 de litri/mp.

O altă persoană a filmat averse cu grindină pe drumul dintre comunele Stâlpeni și Rădești, din județul Argeș.

Atenționări meteo pentru miercuri

De asemenea, un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va fi în vigoare miercuri, 10 iunie, în intervalul orar 10-21, pentru județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.