Efectul Bolojan la TVR 1. Audiența a explodat în timpul interviului realizat de Ramona Avramescu

Postul național de televiziune a înregistrat o creștere substanțială a audienței pe tronsonul în care a fost difuzat interviul jurnalistei Ramona Avramescu cu premierul Ilie Bolojan, arată datele consultate de Pagina de Media.

Cifrele înregistrate de TVR au crescut de peste trei ori atât la nivel național, cât și în mediul urban. Pe segmentul comercial, creșterea a fost spectaculoasă: într-un interval de doar o oră, audiența TVR 1 s-a mărit de zece ori.

Aproape 125.000 de români au urmărit în fiecare minut, miercuri seară, interviul din platoul TVR cu șeful Guvernului, audiența ducând TVR 1 în top 10 televiziuni pentru intervalul 21.00-22.00.

La emisiunea dinainte, „Dezacorduri de pace”, miercuri cu Monica Ghiurco şi Dana Chera în studio, difuzată în intervalu 20.00-21.00, s-au uitat în jur de 40.000 de români, iar televiziunea era aproape de locul 30.

Astfel, prezența lui Bolojan a ajutat TVR să intre într-un interval dominat de Pro TV şi Antena 1,

Și la oraşe, prim-ministrul a crescut audiența pe TVR 1, aducând de aproape patru ori mai mulţi telespectatori decât înainte de interviul realizat de Ramona Avramescu, astfel peste 70.000 de orășeni au stat pe televiziunea publică între 21 și 22.

Salt spectaculos pentru TVR 1 și pe publicul comercial, adică românii din mediul urban, cu vârste între 21 și 54 de ani. În doar o oră, audiența pe acest segment s-a multiplicat de zece ori.

Cu emisiunea „Dezacorduri de pace”, interesul a fost aproape inexistent: aproximativ 2.000 de telespectatori din publicul comercial, ceea ce a plasat TVR 1 în jurul poziției 50 în clasament.

Situația s-a schimbat radical odată cu interviul acordat de Ilie Bolojan, care a propulsat postul până aproape de top 10, o urcare de circa 40 de poziții. În cifre absolute, vorbim despre aproape 25.000 de telespectatori.

Chiar și așa, consumul TV rămâne redus pe acest segment. În afara posturilor Antena 1, Pro TV și Kanal D, niciun alt canal nu a depășit pragul de 50.000 de telespectatori din publicul comercial.

Premierul Ilie Bolojan a fost în luna apirlie, la Știrile Protv, prezentate de Andreea Esca, marcând o audiență uriașă la postul TV. 35,4% dintre românii prezenți la televizor în acel moment urmăreau ce spunea șeful Guvernului.