Efectul paradoxal al „tsunamiului albastru” pe Wall Street. Ce se întâmplă pe bursa din New York după ce democrații au preluat Congresul SUA

Bursa din New York a înregistrat creșteri semnificative miercuri, după victoria categorică a democraților la alegerile intermediare din SUA. Acțiunile giganților tech au crescut, însă companiile care dezvoltă centre de date au avut de pierdut, scrie Reuters.

Democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului american, Senatul și Camera Reprezentanților, cu victorii inclusiv în fiefuri republicane, în care de mai multe generații nu au obținut mandate.

Rezultatul este considerat o reacție a electoratului împotriva președintelui Donald Trump, un „tsunami albastru” care a răstunat puterea în Congresul SUA, potrivit presei americane.

Marile companii de tehnologie au înregistrat, în general, creșteri, în condițiile în care investitorii se așteaptă ca o extindere mai lentă a infrastructurii pentru inteligența artificială să le ofere un avantaj competitiv.

Dar firmele mai mici implicate în construirea acestei infrastructuri au pierdut teren, pe fondul temerilor că încetinirea investițiilor le-ar putea afecta situația financiară.

Țițeiul Brent, în scădere

Scăderea puternică a prețului petrolului, alimentată de așteptările că schimbarea raportului de forțe politice va grăbi încheierea războiului din Iran, a contribuit, de asemenea, la creșterea optimismului pe piețele bursiere.

Prețul barilului de petrol Brent a scăzut miercuri sub pragul de 100 de dolari, în urma victoriei fără drept de apel a democraţilor.



„Acțiunile crescut semnificativ astăzi (miercuri, n.r.), deoarece clarificarea rezultatului alegerilor reduce incertitudinea. Rezultatul electoral creează un anumit blocaj politic în ceea ce privește deciziile economice, iar acest lucru este adesea favorabil piețelor de acțiuni”, a declarat Terry Sandven, strateg-șef pentru investiții în acțiuni la U.S. Bank, una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite.

Ce se intâmplă cu acțiunile companiilor de AI

Companiile din sectorul inteligenței artificiale au avut evoluții diferite. Acțiunile marilor jucători, care au la dispoziție resurse financiare importante, au crescut, în timp ce titlurile producătorilor de cipuri și ale operatorilor de centre de date au scăzut.

Unul dintre motive este că democrații au câștigat în state precum Texas și Georgia, unde opoziția publică față de extinderea rapidă a centrelor de date este tot mai mare.

Investitorii se așteaptă ca o eventuală încetinire a construirii infrastructurii AI să reducă presiunea financiară asupra marilor companii de tehnologie.

Pe de altă parte, firmele care construiesc și furnizează echipamente pentru aceste centre de date ar putea avea de suferit, având în vedere că dezvoltarea lor depinde de continuarea investițiilor masive în infrastructura pentru AI.

„Este destul de clar că sectorul AI se va confrunta cu unele dificultăți în acest domeniu… Dacă accelerezi ritmul sau modifici ritmul de extindere a centrelor de date, începi să schimbi traiectoria fundamentală pentru mulți dintre acești furnizori”, a declarat Scott Chronert, directorul departamentului de strategie pentru acțiuni din SUA la Citi Research, divizia de analiză financiară și de piață a grupului Citigroup.

Giganții tech au fost pe plus

Dintre giganții din domeniul inteligenței artificiale, acțiunile Microsoft au crescut cu 6,7%, cele ale Amazon cu 6,1%, Alphabet, compania-mamă a Google, cu 3,2%, iar Meta cu 1,4%.

În cazul companiilor care operează centre de date s-au înregistrat scăderi importante: Hut 8 a pierdut 23%, IREN 11%, Core Scientific 10%, iar Applied Digital 6,7%.

Indicele Philadelphia Semiconductor, care urmărește evoluția companiilor din industria semiconductorilor și micro cipurilor, a scăzut cu 3,1%, atingând cel mai redus nivel din ultima jumătate de an.

Acțiunile AMD au crescut cu 1%, după ce compania a anticipat o creștere a veniturilor în 202, peste așteptările analiștilor, pe fondul avansului puternic al vânzărilor de produse destinate centrelor de date.

Sectorul AI se confruntă deja cu presiuni, în condițiile în care investitorii sunt tot mai îngrijorați de sumele uriașe pe care marile companii de tehnologie le alocă dezvoltării inteligenței artificiale, notează Reuters.

Dolarul s-a depreciat

Luni, indicele Nasdaq-100, unul dintre cei mai urmăriți atât de investitori, cât și de analiști, puternic expus sectorului tehnologic, a confirmat intrarea într-o corecție bursieră, după o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent.

De asemenea, principalii indici bursieri americani au încheiat ședința pe plus.

Aproape toate sectoarele din componența indicelui S&P 500, ce reflectă performanța a 500 dintre cele mai mari companii din Statele Unite, au înregistrat creșteri. Acțiunile companiilor din sectorul bunurilor și serviciilor de consum au urcat cu 4,3%, în timp ce sectorul energetic a scăzut cu 4,8%.

Dolarul s-a depreciat față de majoritatea celorlalte valute, iar randamentele obligațiunilor americane de stat cu scadențe lungi au scăzut.

Companiile lui Musk au pierdut

SpaceX și Tesla, companiile lui Elon Musk, s-au numărat printre pierzători, cu scăderi de 3,9%, respectiv 3,3%.

Cel mai bogat om al planetei a cheltuit aproape jumătate de miliard de dolari pentru susținerea candidaților republicani, inclusiv în campania pentru menținerea controlului republican asupra Texasului, stat în care își au sediul ambele companii.

De altfel, statul Texas este o destinație importantă pentru giganții care vor să construiască centre de date necesare dezvoltării AI. Iar acum, odată cu victoria democraților, centrele de date sunt puse sub semnul întrebării.

Și acțiunile marilor producători de armament, precum Northrop Grumman, RTX și Lockheed Martin, au scăzut. Investitorii anticipează că solicitarea lui Trump privind un buget al apărării de 1.500 de miliarde de dolari ar putea întâmpina mai multă opoziție în Congres.

Companiile din domeniul energiei solare și al energiei curate au crescut, pe fondul așteptărilor că victoria democraților va contribui la menținerea sprijinului financiar federal pentru dezvoltarea acestor sectoare.