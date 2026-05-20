„Efectul poate fi devastator”. Cum funcționează manipularea în cazul „maestrului spiritual” Ovidiu Argeșanu 

Etichete precum „ești un dezastru” sau „ești înger întrupat” vulnerabilizează psihicul, destabilizează stima de sine și fac persoana mai ușor de exploatat, manipulat și abuzat, explică psiholoaga Silvia Ciubotaru (Guță) într-un interviu despre practicile „maestrului” spiritual Ovidiu Dragoș Argeșanu, scrie site-ul de investigații Snoop.

Poliția face investigații după dezvăluirile Snoop privind abuzurile de care este acuzat Ovidiu Dragoș Argeșanu. Mai multe femei îl acuză pe acesta de agresiuni sexuale.

Mai multe femei îl acuză pe acesta de agresiuni sexuale. Timp de peste șase luni, Snoop a contactat aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse. Femeile descriu același tipar de manipulare, documentat incognito și de Snoop. Mai întâi le etichetează negativ, apoi le zice că vede în ele ceva special: sunt „îngeri întrupați”.

Snoop a vorbit cu Silvia Ciubotaru (Guță), specializată în psihoterapie experiențială, despre cum funcționează fascinația, frica și dependența în jurul unei figuri care își validează autoritatea prin asocierea cu divinitatea, dar se prezintă și medic, deși nu are drept de liberă practică.

Silvia Ciubotaru (Guță)

Cultul mesianic și gândirea magică

Snoop: Argeșanu își validează autoritatea prin asocierea cu divinitatea. De ce funcționează acest tip de discurs?

Silvia Ciubotaru (Guță): Tehnica validării poziției de putere prin asocierea cu figurile divine funcționează de mii de ani, pentru că are la bază un adevăr terifiant: mortalitatea. Oamenii au nevoie de alți oameni și de credințe care să-i lege de ceilalți, să le aline frica de moarte și să-i ajute să găsească un sens în viață. Iar acest „maestru” exact asta promite.

– Se prezintă ca parapsiholog, maestru Reiki, preot „prin har”, dezlegător de farmece. Cum ați caracteriza acest discurs?

– Discursul este construit pe câteva principii de bază, care îl plasează în categoria de cult mesianic. „Eu sunt în contact direct cu divinitatea”, „Eu am puteri supranaturale” sau „Eu pot să te salvez” sunt câteva dintre ideile care pot produce fascinație și seducție, dar și intimidare.

– Cine este mai vulnerabil la un astfel de discurs?

– Expunerea timpurie și/sau prelungită la educație religioasă rigidă, la abuzuri, boli, excludere socială sau marginalizare pot crea predispoziția pentru gândire magică și căutarea inconștientă a unor figuri de autoritate și atașament capabile să protejeze și să ajute.

În momente de vulnerabilitate fizică și/sau psihică, astfel de persoane pot renunța la autonomie și pot prefera să ia decizii în conformitate cu un set de reguli și principii promovate de persoana investită cu rol de salvator, mentor, maestru, guru. Pentru ele, funcționează ca o scurtătură către succes, vindecare sau mântuire.

– Cineva comenta online că adoarme și se trezește ascultându-l pe Argeșanu. Ce se întâmplă cu mintea când este supraexpusă unui astfel de conținut?

– La nivelul psihicului se creează un fel de dependență, iar percepția asupra realității este profund influențată de elementele prezente în acel tip de discurs.

Gândirea se rigidizează, logica se fracturează și face din ce în ce mai mult loc explicațiilor magice sau supranaturale.

Contactul cu realitatea devine tot mai precar, în favoarea unei viziuni care oferă mai multă speranță, liniște sau plăcere.

Psihicul regresează treptat la mecanisme menite să asigure supunerea necritică față de o figură de autoritate investită cu puteri supranaturale, căreia persoana îi cedează întreaga sa putere.

