Efectul scandalului în care e implicat șeful Nvidia: Compania, depășită pe bursa de la New York de un alt gigant tech

Microsoft a depășit marți Nvidia, devenind a doua cea mai valoroasă companie din lume, pe fondul scăderii acțiunilor producătorului de cipuri, în urma temerilor privind sustenabilitatea investițiilor AI și a investigației care va stabili dacă directorul general Jensen Huang a fost vizat de un serviciu de informații externe, scrie Reuters.

La Bursa de la New York, acțiunile Microsoft înregistrau un declin de 0,4%, la 543,25 dolari, iar titlurile Nvidia au scăzut cu peste 6%, la aproximativ 167,11 dolari.

Luni, acțiunile Nvidia au înregistrat un recul de 4,3%, notează Agerpres.

Marți, acțiunile Nvidia și-au adâncit pierderile, compania fiind în grafic pentru a pierde peste 470 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în două sesiuni, deși Consiliului de Administrație al Nvidia a dat asigurări că are încredere în Huang.