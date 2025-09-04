Efectul Sydney Sweeney: Ce s-a întâmplat cu vânzările American Eagle și acțiunile companiei după controversata campanie „Great Jeans”

Acțiunile American Eagle Outfitters au crescut cu aproape 24% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței joi, pe fondul campaniilor publicitare de mare amploare pentru blugii și articolele vestimentare ale companiei făcute cu actrița Sydney Sweeney și vedeta NFL Travis Kelce, care au stimulat vânzările American Eagle, transmite Reuters

Decizia companiei de a folosi vedete a venit într-un moment în care retailerii americani s-au lovit de o scădere a cheltuielilor pentru îmbrăcăminte, accesorii și alte produse neesențiale, pe fondul incertitudinii economice generale.

Controversata campanie „Great Jeans” a lui Sweeney, care promovează colecția de toamnă a companiei, a generat un val de clienți noi „fără precedent”, a spus directorul de marketing Craig Brommers după publicarea rezultatelor financiare.

În încercarea de a atrage consumatorii tineri și cumpărătorii din generația Z, retailerul a colaborat cu marca de îmbrăcăminte Tru Kolors a lui Kelce, jucătoarea de tenis Coco Gauff și actrița Jenna Ortega.

Explozie a prețurilor, alimentată de celebrități

„Creșterea de 25% (în tranzacțiile extinse de miercuri) reflectă, de asemenea, încrederea că explozia cererii alimentată de celebrități se va menține pe durata sărbătorilor, ceea ce face ca această mișcare să fie parțial o victorie și parțial un viitor perfect”, a declarat Michael Ashley Schulman, partener și director de investiții la Running Point Capital Advisors.

Între timp, American Eagle se așteaptă ca vânzările trimestriale comparabile să crească cu o singură cifră, comparativ cu așteptările de o scădere de 0,3%, conform datelor compilate de LSEG.

Retailerul, care și-a retras previziunile anuale în luna mai, se așteaptă ca vânzările anuale comparabile să rămână la același nivel față de anul trecut, în timp ce analiștii estimează o scădere de 1,1%.

„Rezultatele din trimestrul al doilea au atenuat îngrijorările legate de execuție și au demonstrat că dinamica de marketing se traduce în vânzări, determinând o reevaluare bruscă a acțiunilor”, a declarat Lale Akoner, analist de piață globală la eToro, având în vedere că acțiunile au scăzut cu aproximativ 18% în acest an.