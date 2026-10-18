Egiptul, gata să intervină în apărarea Arabiei Saudite împotriva rebelilor Houthi: „Toate formele necesare și posibile de sprijin”

Egiptul este pregătit să ofere Arabiei Saudite sprijinul de care are nevoie pentru a-și apăra securitatea și stabilitatea, a anunțat președinția egipteană, duminică, potrivit Reuters.

Comunicatul emis duminică de președinția egipteană vine în contextul în care rebelii Houthi din Yemen, aliniați Iranului, își intensifică atacurile asupra celui mai mare exportator de petrol din lume.

Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a solicitat parlamentului să se reunească într-o ședință de urgență și să autorizeze armata pentru a putea să intervină în apărarea Arabiei Saudite în cazul în care regatul îi va solicita sprijinul.

Un vot parlamentar privind autorizarea cererii de sprijin militar era așteptat duminică, însă discuțiile urmau să continue luni, conform precizărilor făcute de doi parlamentari și relatărilor din presa locală.

Rebelii Houthi au intensificat atacurile

În ultimele zile, rebelii Houthi au atacat aeroportul internațional din Riad și gigantul petrolier de stat Aramco, pe fondul reluării luptelor cu forțele guvernului recunoscut internațional, susținute de Arabia Saudită, după prăbușirea unui armistițiu.

„Egiptul va oferi Arabiei Saudite toate formele necesare și posibile de sprijin pentru a-și apăra securitatea și stabilitatea și pentru a-și proteja resursele, integritatea teritorială și locurile sfinte islamice”, a declarat președinția egipteană într-un comunicat.

Comunicatul a fost emis după o reuniune a Consiliului Național de Apărare al Egiptului, prezidată de Sisi, la care au participat președintele parlamentului, prim-ministrul și șeful armatei.

Sisi a declarat, sâmbătă, într-un discurs, că Egiptul va acționa în conformitate cu îndrumările regelui saudit Salman și ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care l-a vizitat pe Sisi pe 15 septembrie, după reluarea luptelor din Yemen.

Egiptul și Arabia Saudită sunt parteneri strategici și economici apropiați. Arabia Saudită și alte state din Golf, bogate în petrol, au oferit Egiptului miliarde de dolari sub formă de ajutoare, depozite la banca centrală și investiții, după înlăturarea președintelui islamist Mohamed Morsi de către armată, în 2013.

Egiptul s-a alăturat coaliției conduse de Arabia Saudită, care a intervenit în Yemen în 2015 pentru a sprijini guvernul împotriva rebelilor Houthi, însă a avut un rol limitat în lupte.