EGLD de 3 dolari și ceva. Criptomoneda românilor de la MultiversX a scăzut odată cu Bitcoin. Beni: „Piețele au fost absolut brutale”

Criptomoneda românilor de la MultiversX (EGLD) a scăzut, vineri, până la un preț minim de 3 dolari și 76 de cenți, cel mai mic nivel (ATL) înregistrat vreodată pe platforma CoinMarketCap, evoluția fiind în tendințele generale ale pieței crypto, cu Bitcoin coborând la un preț minim al zilei spre 60.000 de dolari. „Piețele au fost absolut brutale” în ultima perioadă – a declarat fondatorul și CEO-ul MultiversX, Beniamin Mincu, la podcastul CraigCast, difuzat cu o zi mai înainte.

