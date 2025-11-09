El este tânărul misterios elegant din fotografia care a făcut înconjurul lumii, după jaful de la Luvru

Numeroase întrebări și teorii au apărut despre cine este omul îmbrăcat elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru din Paris, la câteva ore după jaful care a uimit lumea. Associated Press, care a publicat fotografia devenită virală, dezvăluie acum identitatea tânărului.

Tânărul din poză se numește Pedro Elias Garzon Delvaux și este în vârstă de 15 ani. Când adolescentul și-a dat seama că o fotografie Associated Press cu el la Luvru, în ziua jafului bijuteriilor coroanei, a atras milioane de vizualizări, primul său instinct a fost să păstreze suspansul și să nu spună cine e.

În timp ce teorii despre misteriosul bărbat elegant din fotografia „Fedora Man” – că era detectiv sau o imagine realizată cu inteligența artificială – se răspândeau, el a ales să rămână ascuns și să urmărească situația.

„Nu am vrut să spun imediat că sunt eu” a spus el, pentru AP.

„Această fotografie avea un mister, așa că trebuia să îl las să dureze”, a aădugat Pedro.

Ce se ascunde în spatele eleganței

Pedro s-a lăsat acum fotografiat de AP acasă la el, îmbrăcat exact așa cum era și în ziua respectivă: cu o pălărie fedora, vestă Yves Saint Laurent împrumutată de la tatăl său, un sacou ales de mama sa, cravată, pantaloni Tommy Hilfiger și un ceas rusesc restaurat, din timpul războiului. Pălăria este omagiul său adus eroului din Rezistența Franceză, Jean Moulin.

În realitate, este un adolescent inteligent, care a pătruns, din întâmplare, într-o poveste globală.

Imaginea care l-a făcut celebru a fost menită să documenteze o scenă a infracțiunii. Trei ofițeri de poliție se sprijină de o mașină argintie care blochează o intrare la Luvru, la câteva ore după ce hoții au fugit cu bijuteriile coroanei franceze.

În dreapta lor, o figură solitară, elegantă, trece pe lângă ei, aducând parcă o notă de sclipire de film de cinema.

Acesta a fost momentul în care au apărut valuri de teorii pe internet. Mulți au crezut că imaginea era generată de AI, în vreme ce alții au îndemnat Netflix să obțină drepturile de ecranizare asupra poveștii bărbatului pentru o viitoare serie.

Pedro a înțeles de ce.

„În fotografie, sunt îmbrăcat mai mult în anii 1940, iar noi suntem în 2025. Există un contrast”, a spus el.

Chiar și unii membri ai familiei și prieteni au ezitat până când au văzut-o pe mama lui în fundal. Abia atunci au fost siguri: detectivul favorit al internetului era un băiat real.

Dar ce făcea acolo?

Adevărata poveste este simplă. Pedro, mama sa și bunicul său veniseră să viziteze Luvru.

„Am vrut să mergem la Luvru, dar era închis,” a spus el. „Nu știam că a avut loc un jaf”. I-au întrebat ofițerii de ce erau porțile închise, iar în câteva secunde, fotograful AP Thibault Camus l-a surprins pe Pedro în mișcare.

„Când a fost făcută fotografia, nu știam. Doar treceam prin zonă”, a adăugat tânărul.

Patru zile mai târziu, un cunoscut i-a trimis un mesaj: „Tu ești aici?”

„Mi-a spus că aveam 5 milioane de vizualizări. Am fost puțin surprins”, a spus Pedro.

„Nu e chiar ceva ce vezi în fiecare zi” a spus el. Veri din Columbia, prieteni din Austria, prieteni de familie și colegi de clasă i-au trimis capturi de ecran cu fotografia și l-au sunat. „Oamenii spuneau, «Ai devenit o vedetă». Am fost uimit că doar cu o singură fotografie poți deveni viral în câteva zile”, a adăugat tânărul.





