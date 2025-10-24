Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea

O imagine surprinsă în fața Muzeului Luvru din Paris, la puțin timp după furtul unei colecții de bijuterii ale coroanei franceze, a făcut înconjurul lumii, scriu New York Times și Newsweek.

O fotografie distribuită de Associated Press la câteva ore după faimosul jaf de la Paris a atras atenția întregii lumi, deși era la prima vedere cât se poate de obișnuită. În ea apăreau trei polițiști sprijinindu-se de o mașină argintie parcată în curtea muzeului, duminică.

Ce a atras atenția a fost un bărbat îmbrăcat elegant, care stătea lângă polițiști

Polițiștii se aflau pe poziții pentru a bloca intrarea în muzeu. Ce făcea acolo însă bărbatul, îmbrăcat cu sacou, vestă cu nasturi, un trench și o pălărie, era mai neclar, motiv pentru care mulți oameni de pe Internet au început să speculeze.

În zilele care au urmat, oamenii, care începuseră deja să romantizeze jaful de la Luvru, au inventat numeroase teorii despre cine ar putea fi bărbatul necunoscut.

Mulți au sugerat că bărbatul era de fapt detectivul care a preluat cazul – probabil din simplul fapt că acesta semăna cu mulți detectivi din lumea literară, precum Sherlock Holmes sau Hercule Poirot.

O imagine similară, cu o femeie, nu a atras așa de multă atenție. FOTO: Thibault Camus / AP / Profimedia

Speculația a atras ironii. „Nu vei rezolva niciodată cazul cu un detectiv care poartă o pălărie fără să fie ironic”, a scris Melissa Chen, o femeie care lucrează în domeniul tehnologiei la Londra, într-o postare pe X care a fost vizualizată de peste cinci milioane de ori.

„Pentru a rezolva cazul, avem nevoie de un detectiv nebărbierit, supraponderal, epuizat, care se află în plin proces de divorț. Un alcoolic funcțional pe care restul departamentului îl urăște”, a continuat ea, imaginând un scenariu de film ceva mai realist.

Mulți au crezut că imaginea era generată de AI

Alții au îndemnat Netflix să obțină drepturile de ecranizare asupra poveștii bărbatului pentru o viitoare serie. Alții au speculat chiar că bărbatul era unul dintre hoți.

Apoi, destul de repede, conversația s-a schimbat. Acest bărbat îmbrăcat elegant, au presupus unii utilizatori de social media, nu era real. Era imaginea unui detectiv francez generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un trecător îmbrăcat elegant la Luvru a stârnit imaginația întregii lumi. FOTO: Thibault Camus / AP / Profimedia

Presupunerea că fotografia era o creație a inteligenței artificiale părea plauzibilă, deoarece imaginea „părea ciudată”, a mărturisit pentru New York Times Matt Groh, profesor la Universitatea Northwestern, a cărui cercetare se concentrează pe imaginile generate de inteligența artificială.

Poate pentru că bărbatul era îmbrăcat foarte elegant și părea atât de anacronic în comparație cu oamenii din jur. Pălăria lui era înclinată într-un mod special. Pielea lui părea impecabilă. Arăta „prea bine” ca să fie real, a spus Groh, arăta ca o vedetă dintr-un vechi film alb-negru de la Hollywood.

Răspunsul este mai simplu

Realitatea a spulberat însă toate poveștile pline de imaginație.

Fotograful care a surprins fotografia a confirmat că bărbatul era de fapt real și că era doar un trecător care nu avea nicio legătură cu ancheta.

„Nu-l cunosc”, a spus Thibault Camus, fotograful AP care a făcut fotografia, într-un interviu acordat joi. „Nu știu dacă este francez. Poate este turist? Poate este englez”, a spus el.

Ținuta bărbatului l-a determinat pe Camus să facă fotografia. O altă imagine realizată de fotograf, în aceeași alee și cu aceiași polițiști, dar cu o femeie îmbrăcată într-un trench și o șapcă maro cu inscripția Yankees, a primit mult mai puțină atenție.

Dar de ce atâtea speculații, întrebări și neîncredere? Experții au observat că, deoarece suntem asaltați de imagini trucate, multe generate de inteligența artificială, utilizatorii sunt acum învățați să fie sceptici față de tot ceea ce văd.