Ela Crăciun: „Social media vinde o stare permanentă de control. Pare că toți ceilalți sunt siguri, liniștiți, fericiți. În realitate, sunt fix invers!”

Ela Crăciun este una dintre cele mai vizibile prezențe din social media românească, creatoare de conținut cu o comunitate solidă construită în ani de expunere constantă, dialog și asumare. A transformat onlineul într-un spațiu de conversație despre familie, corp, vulnerabilitate și echilibru, dar dincolo de imaginea coerentă din feed există o poveste despre limite, presiune și alegeri atent cântărite.

Chiar dacă în online Ela pare foarte relaxată, vorbește des și despre oboseală, îndoială, și despre momentele în care presiunea de a fi „prezentă” devine apăsătoare. Este mama a trei copii. Zecile de mii de urmăritori de pe Instagram nu au venit peste noapte, ci în timp ce se ocupa și de cariera ei: Ela Crăciun a devenit cunoscută în special ca blogger, fiind realizatoare și prezentatoare TV, cu focus pe parenting, lifestyle și familie.

În interviul de mai jos explică diferența fină dintre autenticitate și strategie și recunoaște deschis că onlineul este o scenă, nu un jurnal intim. Autenticitatea nu înseamnă expunere totală, ci onestitate. Strategia nu înseamnă mască, ci protecție.

Dacă simți că ai obosit să compari viața ta cu versiunile atent editate ale altora, te așteptăm la Conferința Refericirea, ediția a 4-a, pe 21 martie, la ARCUB București, pentru o conversație necesară despre diferența dintre ce se vede și ce este viața cu adevărat.

Mesajul dat de Ela Crăciun este cu atât mai relevant într-un context în care granița dintre realitate și performanță digitală s-a estompat periculos. Social media vinde ideea unui control permanent și a unei vieți curate, ordonate, sigure. În realitate, spune Ela, majoritatea oamenilor sunt obosiți, debusolați, vulnerabili. Diferența dintre ce se vede și ce este devine, astfel, o temă esențială pentru sănătatea noastră emoțională.

Hotnews: Social media te-a făcut cunoscută, dar ce parte din tine a rămas mereu invizibilă pentru public?

Ela Crăciun: Partea care obosește. Care nu mai are chef să explice, să motiveze, să fie exemplu. Oamenii văd un om activ, implicat, prezent peste tot, dar nu văd cât de mult consum emoțional presupune asta. Nu văd zilele în care nu mai ai nimic de spus, dar trebuie totuși să fii „acolo”. Nu văd îndoielile, fricile, momentele în care te întrebi dacă mai are sens sau dacă nu cumva ai dat prea mult din tine. Cred că invizibilă a rămas exact partea mea umană, imperfectă, care nu e mereu coerentă sau puternică și care, paradoxal, e cea mai reală.

Unde se termină autenticitatea și unde începe strategia atunci când construiești conținut online?

Autenticitatea nu înseamnă să spui tot, tot timpul. Asta e o confuzie foarte mare. Autenticitatea este să nu minți. Strategia apare atunci când alegi ce parte din tine are loc într-un spațiu public și ce parte rămâne protejată. Eu nu simt că joc un rol, dar sunt conștientă că onlineul nu este un jurnal intim. Este o scenă. Și pe orice scenă ai nevoie de structură, de ritm, de pauze. Autenticitatea este cine ești, strategia este cum alegi să arăți asta fără să te pierzi pe tine.

Care este cea mai mare iluzie pe care o vinde social media fără să-și ceară scuze?

Că toată lumea știe ce face cu viața ei. Că ceilalți sunt siguri, liniștiți, fericiți. Social media vinde o stare permanentă de control, iar realitatea este exact opusul: majoritatea oamenilor sunt confuzi, obosiți, în căutare. Iluzia asta creează o presiune enormă și un sentiment constant de insuficiență, mai ales pentru cei care privesc din afară și cred că ei sunt singurii care se simt pierduți.

Ai simțit vreodată presiunea de a părea bine chiar și atunci când nu erai bine deloc?

Da, și cred că ar fi ipocrit să spun altceva. Există o presiune reală să nu „strici vibe-ul”, să nu dezamăgești, să nu cobori energia feed-ului. Problema e că viața nu funcționează în filtre. Am avut momente în care eram vulnerabilă, obosită sau tristă, dar exteriorul trebuia să arate „ok”. Cu timpul am învățat să mă opresc. Sau să dispar puțin, nu să mimez binele. Cred că e mai sănătos să nu postezi decât să minți.

Crezi că oamenii mai fac diferența între realitate și performanță online sau cele două s-au amestecat definitiv?

Pentru mulți s-au amestecat. Și asta e periculos. Când începi să crezi că viața trebuie să arate ca online-ul, apare frustrarea, comparația, sentimentul că nu ești suficient. Online-ul este, în mare parte, o performanță: uneori frumoasă, alteori toxică. Realitatea este mult mai dezordonată. Cred că avem nevoie, ca societate, să reînvățăm diferența dintre ce se vede și ce este.

Ce responsabilitate simți față de comunitatea ta atunci când vorbești despre viață, corp, relații, succes?

Simt o responsabilitate foarte mare să nu vând iluzii. Să nu promovez ideea că există rețete rapide, corpuri perfecte fără efort, relații fără muncă sau succes fără căderi. Oamenii nu au nevoie de încă o poveste „ideală”, ci de adevăr spus cu decență. Dacă pot face ceva, este să normalizez imperfecțiunea, procesul, pașii mici. Cred că sinceritatea, spusă calm, e mai valoroasă decât orice mesaj motivațional exagerat.

Care a fost momentul în care ai simțit că social media îți ia mai mult decât îți oferă?

Când am realizat că eram mai atentă la ce urmează să postez decât la ce trăiam efectiv. Când momentele reale începeau să fie filtrate prin „oare asta merge online?”. Atunci am știut că trebuie să trag o linie. Social media ar trebui să fie un instrument, nu un filtru prin care îți trăiești viața.

Ce nu se vede niciodată într-o postare „perfectă”, dar face toată diferența în viața reală?

Nu se văd conversațiile interioare. Nu se văd fricile, negocierile cu tine, serile în care te întrebi dacă ești pe drumul bun. Nu se văd compromisurile și renunțările. Viața reală nu e despre cadre frumoase, ci despre ce faci când nu te vede nimeni. Acolo se construiește tot.

Cum te raportezi la validare? Like-urile mai au putere asupra ta sau ai învățat să le dezarmezi?

Au avut putere, nu neg asta. E imposibil să fii complet imun. Dar am învățat că validarea externă este instabilă. Azi e, mâine dispare. Dacă îți construiești stima de sine pe like-uri, vei fi mereu vulnerabil. Astăzi contează mai mult pentru mine liniștea mea decât reacția imediată a publicului.

Ce efect are consumul zilnic de conținut filtrat asupra stimei de sine, mai ales pentru femei?

Este extrem de nociv. Creează senzația că nu faci suficient, că nu arăți suficient de bine, că nu ești „acolo”. Femeile sunt deja supuse unei presiuni enorme legate de corp, vârstă, roluri. Social media amplifică asta. De aceea cred că e vital să fim mai atente la ce consumăm și cât consumăm. Nu tot ce e popular e sănătos.

Dacă ai putea reseta relația oamenilor cu social media, care ar fi prima regulă?

Să nu se compare cu ceva ce nu cunosc în profunzime. Să înțeleagă că ceea ce văd este o selecție, nu o realitate completă. Și să își amintească des că viața lor nu trebuie să fie „conținut”.

Ce le-ai spune celor care își compară viața de zi cu zi cu viețile „de Instagram”?

Le-aș spune că viața lor, cu toate imperfecțiunile ei, este mult mai valoroasă decât o imagine frumoasă. Că nu e nimic greșit în a avea zile banale, corpuri reale, relații complicate. Și că adevărata reușită nu e să arăți bine online, ci să te simți bine când telefonul e închis.

