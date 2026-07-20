Electric Castle 2026 la final. Publicul a fost headliner-ul ediției

La 13 ani de la start, Electric Castle a încheiat, luni dimineața, o nouă ediție. Este doar un capitol dintr-o poveste despre oameni minunați, muzică bună și puterea de a crea împreună amintiri pentru o viață. Pentru patru zile, peste 262.000 de participanți au uitat de lume. Și lumea a uitat de ea însăși.

Ultima seară a festivalului a fost o întâlnire a generațiilor care iubesc rock-ul. În fața scenei de pe care The Cure a cântat toate marile hit-uri din cariera lor, tineri de 20 de ani au cântat și au dansat fără oprire timp de 2 ore piese care au dublul vârstei lor, alături de fani pentru care „Disintegration” a fost primul vinil cumpărat. Dogstar a surprins cu un sound foarte proaspăt, iar prezența discretă, dar unică, a starului Keanu Reeves a dat farmec concertului. Multe emoții s-au consumat și în fața ecranului pe care aproape 5000 de microbiști au trăit intens victoria Spaniei în Cupa Mondială.

Experiența Electric Castle 2026 trece dincolo de cele peste 200 de show-uri care au făcut din festival o călătorie muzicală unică. Mulți pleacă, și în acest an, cu amintiri pentru toată viața: șansa de a-l susține pe umeri (ad-litteram) pe Tyler Joseph, solistul twenty one pilots, concertul de sub stejar al celor de la Nothing But Thieves, îmbrățișările spontane împărțite de LP coborâtă în mijlocul fanilor, sunt deja virale în social media.

Câteva fun facts ale ediției 2026:

4600 de circuite cu Royal Wheel,

17.800 de porții de cartofi consumați,

O medie de 25.000 de pași/zi, între scene

record de vânzări de tricouri la shop: 1000 buc doar cele cu 21 pilots

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Povestea Electric Castle merge mai departe. Cei care doresc să fie parte din ea pot achiziționa primele abonamente pentru ediția 2027 a festivalului, la un preț special de doar 139 Euro (plus taxe) pentru acces general și 109 Euro (plus taxe) pentru Youth25. Ediția este limitată și este disponibilă doar pentru următoarele zile. Mai multe detalii pe www.electriccastle.ro

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