Electric Castle 2026. The Cure și Twenty One Pilots, cap de afiș la ediția de anul viitor. Cât costă un abonament

Electric Castle 2026. Au fost anunțate trupele care vor fi cap de afiș la ediția de anul viitor

Organizatorii Electric Castle au anunțat trupele care vor fi cap de afiș la ediția din 2026. Este vorba despre The Cure și Twenty One Pilots, trupă care a mai cântat la festivalul de la Bonțida.

Electric Castle 2026 are loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida. Astăzi, organizatorii au anunțat, într-un comunicat, ce trupe vor fi cap de afiș la ediția de anul viitor. Este vorba despre britanicii e la The Cure, care au mai cântat în România, în 2019, în Piața Constituție din București.

A doua trupă este din Statele Unite – Twenty One Pilots, care a mai fost la festival în 2022.

The Cure, trupa britanică cunoscută pentru piese precum „Boys Don’t Cry”

The Cure reprezintă una dintre cele mai influente formații din istoria muzicii alternative, născută la sfârșitul anilor ’70, în plin avânt post-punk, scrie Info-Music.

Condusă de Robert Smith, trupa a modelat estetica gotică și melancolică a anilor ’80, transformând tristețea într-o formă de artă. Cu piese precum „Boys Don’t Cry”, „Just Like Heaven”, „Lovesong”, „Pictures of You” sau „Lullaby”, The Cure a reușit să atingă un echilibru cu adevărat special între vulnerabilitate și forță emoțională.

În prezent, discografia lor include 14 albume, cel mai recent dintre ele, „Songs Of A Lost World”, fiind mult apreciat de critici în 2024.

Twenty One Pilots – un duo american care revine la Electric Castle 2026

Twenty One Pilots au evoluat de la un proiect indie la statutul de superstaruri globale, bazându-se pe un stil foarte fluid, ce combină rock alternativ, hip-hop şi pop, transmit organizatorii într-un comunicat.

Au fost prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume („Blurryface” şi „Vessel”) certificate RIAA Gold, un record Gusiness. Premii Grammy, AMA, MTV, 12 piese No 1 în topul Alternative Airplay – biografia trupei e atât de plină încât e uşor să creezi că duo-ul american şi-a setat o reţetă pentru succes.

Prețuri speciale pentru abonamente

Cu anunțul celor două trupe, organizatorii au spus și că oferă prețuri speciale la abonamente.

Până în 16 octombrie, la miezul nopţii, abonamentele la Electric Castle pentru cele patru zile costă 159 euro + taxe. Pentru categoria VIP prețul este de 279 euro + taxe. Tinerii cu vârsta de până la 21 de ani, împliniti, beneficiază de abonamentul Youth Pass 21 la preţul de 139 de euro + taxe.