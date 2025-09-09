Electrica și Romgaz se aliază pentru a construi de la zero noi centrale de energie regenerabilă de 400 MW

Electrica, cel mai mare furnizor de energie din România, și producătorul național de gaze, Romgaz, au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW. Proiectele vor fi construite de la zero.

„Această inițiativă se bazează pe convergența dintre competențele operaționale și capacitatea de producție energetică ale celor două companii, generând o propunere de valoare distinctă pe piața regională.

Parteneriatul va fi implementat prin intermediul unui vehicul investițional dedicat, în care Electrica va avea rolul de dezvoltator principal, iar Romgaz va acționa ca partener strategic minoritar. Structura aleasă permite valorificarea complementarităților strategice dintre cele două entități”, potrivit unui comunicat al companiilor.

Electrica furnizează energie pentru 4 milioane de clienți și gestionează o rețea de distribuție a energiei care acoperă 40% din teritoriul național.

Compania a investit deja în proiecte de producere a energiei regenerabile, având operaționali 46,5 MW. Ținta este de 1 GW în producție și 900 MWh în stocare până în 2030.

„Colaborarea dintre Electrica și Romgaz contribuie la accelerarea tranziției către o economie verde”

„Acest parteneriat marchează un moment definitoriu în strategia noastră Electrica 2030. După succesul emisiunii de obligațiuni verzi de 500 milioane euro din iulie 2025 și accesarea a 200 milioane euro finanțare BEI, această colaborare cu Romgaz demonstrează că modelele de cooperare între companiile energetice românești pot accelera semnificativ tranziția.

Combinăm forța financiară cu expertiza tehnică pentru a dezvolta împreună cu Romgaz 400 MW capacitate verde, care vor contribui direct la ținta națională de energie regenerabilă până în 2030″, a afirmat Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica.

În urmă cu un an, Electrica a anunțat că are în plan construirea unei baterii uriașe de stocare a energiei la Fântânele, județul Mureș, cu 22 de milioane de euro.

„Astăzi, Romgaz face un pas important în direcția strategiei sale de diversificare și tranziție energetică. Memorandumul semnat cu Electrica confirmă angajamentul nostru pentru investiții în energie curată și consolidarea rolului de pilon al securității energetice a României”, a spus, la rândul său, Răzvan Popescu, CEO Romgaz.

Romgaz este cel mai mare producător de gaze din România și explorează, împreună cu OMV Petrom, perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, unde producția de gaze va începe în 2027.

Memorandumul pune bazele unei colaborări care profită de un moment favorabil pe piață: combinația dintre tehnologia deja matură, accesul la finanțare și nevoia de reducere a emisiilor.

Tranzacția finală depinde de verificările necesare și de aprobările interne.

