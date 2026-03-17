Electrica vrea să salveze afacerea falimentară a termoficării din Craiova, care este mărul discordiei între Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan

Electrica, companie la care cel mai mare acționar este statul, prin Ministerul Energiei, a anunțat pe Bursa de Valori București depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru concesionarea activității de producere a energiei termice și electrice de la Craiova. Orașul a scos la licitație concesionarea activității de termoficare, pe o perioadă de 12 ani, după ce Electrocentrale Craiova, la care acționar majoritar este Ministerul Energiei, a intrat în insolvență. Valoarea estimată a concesiunii este între 2,05 miliarde lei și 2,59 miliarde lei, fără TVA.

Termoficarea de la Craiova a provocat, în ultimele luni, dispute între Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și premierul Ilie Bolojan.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, l-a acuzat în mai multe rânduri pe premierul Ilie Bolojan, în luna ianuarie, că nu vrea să ajute termoficarea din Craiova și că falimentează voit compania Electrocentrale Craiova.

La rândul său, premierul a afirmat că a fost alocată suma de 168 de milioane de euro din PNRR pentru investiții care nu au mai fost făcute și, în plus, societatea a împrumutat 70 de milioane de euro de la EximBank, bani care „nu vor mai fi rambursați niciodată”.

Pentru ce sunt necesare cele peste 2 miliarde lei

Concesiunea înseamnă că investitorul plătește inițial, apoi consumatorii plătesc în timp prin facturi, iar o parte din bani mai vin din piața de energie electrică. De asemenea, primăria poate subvenționa parțial.

Elementul central al licitației este realizarea unui sistem complet nou de producere a energiei termice, deoarece infrastructura existentă este depășită și afectată de probleme financiare, potrivit datelor de pe SEAP.

Primăria Craiovei impune prin contract construcția unei noi centrale, cu respectarea criteriilor de „sistem eficient de termoficare” conform legislației UE.

Ofertanții trebuie să propună soluții care respectă praguri clare de eficiență energetică, adică minimum 80% energie termică din cogenerare de înaltă eficiență sau un mix care să includă surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare.

Valoarea concesiunii, estimată între 2,05 miliarde lei și 2,59 miliarde lei (fără TVA), este împărțită în felul următor:

976 milioane lei – investiția inițială (obligatorie pentru concesionar)

1,08 miliarde lei – venituri estimate din operare (10 ani)

541 milioane lei – valoare potențială în cazul prelungirii contractului

Contractul are o durată de bază de 12 ani, din care maximum 2 ani etapa investițională, iar 10 ani etapa de operare. Va exista și o opțiune de prelungire cu încă 5 ani.

Companiile implicate sunt controlate de Ministerul Energiei

Atât Electrocentrale Craiova, aflată acum în insolvență, cât și Electrica, cea care vrea să preia termoficarea de la Craiova, sunt companii controlate de Ministerul Energiei. În acest moment, ministrul Energiei este Bogdan Ivan (PSD).

Electrocentrale Craiova S.A. a fost înființată la 30 septembrie 2022, prin desprinderea de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Statul român, prin Ministerul Energiei, deține peste 77% din acțiuni, restul fiind deținute de Fondul Proprietatea și alți acționari minoritari.

La Electrica, societate listată pe bursă, Ministerul Energiei este cel mai mare acționar, deși nu majoritar, deținând 49,8% din acțiuni.

„Această concesionare reprezintă una dintre cele mai importante proceduri de achiziție publică din sectorul energetic urban lansate recent în România”, susține directorul general al companiei, Alexandru Chiriță, potrivit unui comunicat al companiei.

Procedura se află în prezent în faza de evaluare a ofertelor, termenul limită de depunere fiind 9 martie.

Cum au fost pierduți banii din PNRR și cum a intrat Electrocentrale Craiova în insolvență

Legat de acuzația premierului că Termocentrala Craiova a pierdut 168 de milioane de euro din PNRR pentru investiții, Ministerul Energiei a răspuns, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că procedurile au fost anulate, „din cauza faptului că, după organizarea a două licitații pentru contractarea lucrărilor de construire a noii centrale, nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

În ceea ce privește creditul de 70 de milioane de euro de la EximBank, bani care nu vor fi rambursați, Ministerul Energiei a explicat că acesta era destinat pentru garantarea împrumutului de certificate de emisii de dioxid de carbon de la Complexul Energetic Oltenia.

Din totalul de aproape un milion de certificate CO₂ împrumutate, societatea a reușit să returneze doar 145.000 de certificate, în perioada septembrie 2024 – august 2025.

Pe fondul dificultăților financiare, Electrocentrale Craiova nu a reușit să restituie la timp certificatele de emisii aferente producției din 2024, a explicat Ministerul Energiei. De aceea, Administrația Fondului pentru Mediu a emis, în octombrie 2025, o decizie de impunere prin care a stabilit penalități de 596,4 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Energiei, situația financiară era critică încă de la finalul anului 2024, compania avea activ net negativ de peste 337 milioane lei, pierderi de peste 400 milioane lei și datorii totale de 1,29 miliarde lei.

În decembrie 2025, Tribunalul Dolj a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență, numind un consorțiu de practicieni în insolvență ca administrator judiciar provizoriu.