După ce Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan s-au contrat pe tema unei mari companii de stat, ce spune Ministerul Energiei

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, l-a acuzat în mai multe rânduri pe premierul Ilie Bolojan, în luna ianuarie, că blochează investițiile în termoficare în Craiova și că falimentează voit compania Electrocentrale Craiova. La rândul său, premierul a afirmat că a fost alocată suma de 168 de milioane de euro din PNRR pentru investiții care nu au mai fost făcute și, în plus, societatea a împrumutat 70 de milioane de euro de la EximBank, bani care „nu vor mai fi rambursați niciodată”, potrivit Știrile ProTV.

Electrocentrale Craiova S.A. a fost înființată la 30 septembrie 2022, prin desprinderea de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Statul român, prin Ministerul Energiei, deține peste 77% din acțiuni, restul fiind deținute de Fondul Proprietatea și alți acționari minoritari.

Externalizarea termocentralei a fost impusă printr-o decizie a Comisiei Europene din ianuarie 2022, ca parte a condițiilor privind ajutorul de stat acordat Complexului Energetic Oltenia.

HotNews a solicitat Ministerului Energiei, acționarul majoritar al Electrocentrale Craiova, să explice care este situația de la Craiova.

Proiectul PNRR care nu a mai pornit

În privința banilor din PNRR, Ministerul Energiei a spus că procedurile au fost anulate.

În 2023, Electrocentrale Craiova a semnat cu Ministerul Energiei un contract de finanțare PNRR pentru construirea unei centrale noi pe gaze, în cogenerare de înaltă eficiență, de 295 MW. Valoarea totală a proiectului era de 1,28 miliarde lei, iar finanțarea nerambursabilă disponibilă din PNRR se ridica la 825,8 milioane lei.

Proiectul trebuia să înlocuiască vechile capacități pe cărbune, construite între 1977 și 1989. Însă, după două licitații fără nicio ofertă admisibilă, procedurile au fost anulate, iar contractul urmează să fie reziliat. Ministerul a precizat că Electrocentrale Craiova nu a încasat niciun leu din această finanțare.

„În prezent, acest contract urmează a fi reziliat, ca urmare a solicitării formulate de societate, din cauza faptului că, după organizarea a două licitații pentru contractarea lucrărilor de construire a noii centrale, nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, astfel că procedurile de achiziție au fost anulate”, a precizat Ministerul Energiei.

Creditul Eximbank și împrumuturile nerambursate

În ceea ce privește creditul de la Exim Banca Românească, Ministerul Energiei a explicat că acesta era destinat pentru garantarea împrumutului de certificate de emisii de dioxid de carbon de la Complexul Energetic Oltenia.

În 2024, în baza unui memorandum aprobat de Guvern, Exim Banca Românească a acordat, în numele statului, un credit de 350 de milioane de lei societății Electrocentrale Craiova. Împrumutul, scadent în septembrie 2025, a fost destinat garantării unui împrumut de certificate de emisii CO₂ de la Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO).

Pentru acest credit, CET Craiova a constituit ipoteci asupra bunurilor imobile și mobile, iar costurile totale cu dobânzile, comisioanele, evaluările și asigurările au ajuns la aproximativ 75 de milioane de lei. În plus, compania a plătit către CEO un comision de 720.000 de euro pentru împrumutul certificatelor.

Din totalul de aproape un milion de certificate CO₂ împrumutate, societatea a reușit să returneze doar 145.000 de certificate, în perioada septembrie 2024 – august 2025.

Acordarea creditului de 350 milioane lei a fost aprobată în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA).

Cum a intrat Electrocentrale Craiova în insolvență

Pe fondul dificultăților financiare, Electrocentrale Craiova nu a reușit să restituie la timp certificatele de emisii aferente producției din 2024, a explicat Ministerul Energiei. De aceea, Administrația Fondului pentru Mediu a emis, în octombrie 2025, o decizie de impunere prin care a stabilit penalități de 596,4 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Energiei, situația financiară era critică încă de la finalul anului 2024, compania avea activ net negativ de peste 337 milioane lei, pierderi de peste 400 milioane lei și datorii totale de 1,29 miliarde lei.

În decembrie 2025, Tribunalul Dolj a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență, numind un consorțiu de practicieni în insolvență ca administrator judiciar provizoriu.

„Conform soluției pronuntate de judecatorul sindic, administrator judiciar provizoriu, a fost numit consorțiul de practicieni în insolvență format din Infinexa Restructuring – Filiala Bucuresti S.P.R.L şi Casa de Insolvență GMC S.P.R.L”, a precizat Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei a încercat să acorde noi ajutoare, dar nu au fost aprobate de Guvernul Bolojan

Ministerul Energiei susține că a avut mai multe demersuri pentru susținerea Electrocentrale Craiova S.A. Pe 22 septembrie 2025, Ministerul Energiei a supus transparenței decizionale un proiect de hotărâre de Guvern privind alocarea a 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară, sumă destinată finanțării activității societății. Proiectul nu a întrunit însă avizele necesare pentru aprobarea în Guvern.

Ulterior, în luna octombrie 2025, ministerul a promovat un Memorandum privind măsuri urgente pentru continuarea activității Electrocentrale Craiova S.A.. Documentul a fost returnat neavizat de către Secretariatul General al Guvernului.

În ianuarie, Lia Olguța Vasilescu spunea că l-a rugat pe Ilie Bolojan „să acorde măcar suma de 50 de milioane de lei ca Electrocentrale, companie guvernamentală, să mai reziste măcar doi ani fără avarii până la construirea unei noi capacități de producție a Primăriei Craiova, dezvoltată în parteneriat cu un investitor, dacă tot a respins toate soluțiile și solicitările”.

De asemenea, sindicatele acuză statul că nu a sprijinit societatea, că nu a intervenit pentru susținerea plății certificatelor de CO2, costuri impuse de Uniunea Europeană, care au dus la pierderi semnificative.

„Nu s-au implicat absolut deloc în ceea ce privește în special plata certificatelor de CO2, pe care orice societate producătoare de energie pe bază de cărbune nu poate să le susțină. Acesta este un bir prea mare pentru noi”, a declarat liderul sindical de la Electrocentrale Craiova, Cătălin Mihai, a declarat, pentru Agerpres.

Potrivit lui, Electrocentrale Craiova reprezintă, acum, o instalație foarte veche, în care nu s-a investit pentru retehnologizare, iar ceea ce se întâmplă în prezent este efectul neimplicării autorităților sau al unui management defectuos de mulți ani înainte.