Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung: „E prea mult”

Primărița din Câmpulung, Elena Lasconi, fostă președintă a USR și candidată la prezidențiale, a demisionat miercuri de la șefia filialei locale a partidului. Lasconi a declarat pentru Cotidianul că la mijloc nu este vorba despre vreun scandal, ci că a luat decizia din lipsă de timp. Contactată de HotNews, ea a făcut o referire și la PSD și PNL.

Elena Lasconi rămâne la conducerea municipiului Câmpulung, pentru că demisia de astăzi este de la șefia organizației locale, nu din partid. Dacă și-ar da demisia din partid, asta ar însemna automat și să piardă mandatul de primară, conform legii.

„Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut conflicte cu nimeni. Doar că mie mi se pare că asta e un job foarte serios. Trebuie să te ocupi, să faci extindere. Și nu îmi mai permite timpul, adică e prea mult. Sunt totuși 12 ore de stat la primărie”, a spus Elena Lasconi pentru Cotidianul.

Contactată de HotNews, Elena Lasconi a vorbit despre o cutumă a PSD și PNL:

„Știu că e o cutumă, în special la PSD și PNL, ca președintele de filială să fie candidatul la funcția de primar sau primarul, dar nu sunt de acord. Dacă stau 12-13 ore la primărie și pe teren, când pot să mai fac ședințe de partid, sa fac extinderi, să cresc echipa?”.

Ea a explicat că nu a demisionat din cauza vreunul conflict intern. Anterior, Ziarul din Muscel a scris că demisia Elenei Lasconi a venit după nemulțumirile legate de deszăpezirea din municipiu.

„Presa locală poate să inventeze orice, dar nu… Ce treabă are funcția de președinte USR Câmpulung cu dezăpezirea care ține de primar?”, a spus ea.

Elena Lasconi și-a anunțat, în 5 mai, demisia din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR), spunând că o face „cu inima împăcată” că în ultimul an a făcut tot ce a ținut de ea „pentru ca România să fie mai bine”.

La scrutinul prezidențial din 5 mai, Lasconi, intrată în conflict cu USR, care i-a retras sprijinul în alegeri, a obținut sub 3% din voturi. Lasconi era președintă a USR din iunie 2024.