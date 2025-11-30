Elena Lasconi, critici la adresa lui Nicușor Dan: „Este produsul sistemului și al unor servicii de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător”

Fosta candidată la alegerile prezidențiale și actuala primăriță a orașului Câmpulung, Elena Lasconi, l-a criticat dur pe președintele României, duminică seară, într-un interviu acordat Digi24. Lasconi a spus că Nicușor Dan a fost „candidatul sistemului” și că este „un om rău, orgolios și răzbunător”.

„Este un om al sistemului, acesta din urmă având nevoie de un om pe care să îl poată dirija”, a spus Lasconi, adăugând că „președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea”.

„Că sunt mulțumită sau nemulțumită nu știu dacă interesează pe cineva. Eu văd pe cine avem la Cotroceni. Este președintele pe care îl merităm și așa cum am spus-o de foarte multe ori, este păcat că nu ne uităm la moralitatea politicienilor. Și când spun asta mă gândesc foarte clar că președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea. Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și al unor servicii de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător”, a mai precizat Elena Lasconi.

Lasconi a insistat că nu vorbește din supărare: „Ați putea să credeți că poate sunt supărată, dar nu mai simt nimic, mă credeți? E aproape un an de când a trecut. A fost un an foarte greu pentru mine și a fost un an greu și pentru țară. Pentru că eu mi-am dorit să unesc oamenii (…) Ceea ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni”, a continuat fost candidată la președinție.

Fosta candidată a susținut că prima minciună a actualului președinte a fost legată chiar de anunțarea candidaturii sale la prezidențiale: „Prima minciună pe care a spus-o, de când am intrat eu în politica mare, a fost aceea că m-a anunțat și pe mine și USR-ul că o să candideze. Și a fost o minciună. Și asta e una subțire, dar nu are nicio importanță să vorbesc acum despre el, pentru că i-am pus cruce, ca să spun așa — pentru mine nu mai există”, a declarat Elena Lasconi.