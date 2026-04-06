Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor cu Ponta, Coldea şi Nicuşor Dan: „Nu am câştigat nimic” / Ponta: „Lasconi a fost pe post de fraieră”

Elena Lasconi şi Victor Ponta, foşti candidaţi la alegerile prezidenţiale din 2025, au vorbit pentru Cotidianul despre scandalul fotografiilor privind presupusa întâlnire dintre Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea (fost prim-adjunct al SRI), un caz care este anchetat de DIICOT. Lasconi spune că a fost şi ea prezentă la DIICOT vineri, 3 aprilie, şi susţine că ea nu a avut de „câştigat nimic” de pe urma publicării celor patru fotografii, citează News.ro. Şi fostul premier şi candidat independent, Victor Ponta, susţine că Lasconi „a fost folosită pe post de fraieră” şi că pozele au venit de la „persoane de încredere” ale fostei şefe USR.

Fosta candidată USR la alegerile prezidenţiale din mai 2025 a vorbit pentru Cotidianul despre dosarul de la DIICOT privind fotografiile pe care le-a publicat. Lasconi a declarat că a fost şi ea, nu doar Victor Ponta, vineri, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Lasconi: Decizia nu a fost numai a mea. Am avut o echipă

„Eu nu ştiu nimic despre toate astea şi am zis că o să dau declaraţii după ce-şi termină ancheta. Eu nu vreau să facem anchete nici la televizor, nici în presă. Înţelegeţi ce zic? Adică eu am zis că sunt la dispoziţia organelor de cercetare să cerceteze, mie mi se pare că sunt super profi şi că ştiu ce fac. Am zis că dau acces la tot ce vor, ca să facă lumină în treaba asta. Eu n-am de unde să ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am cercetat, eu nu sunt procuror”, a spus ea.

Lasconi se distanţează de scenariile prezentate în presă şi refuză să intre în detalii legate de dosar.

„Deci n-am niciun amestec în ce am văzut acolo, nişte scenarii pe care le-am văzut în presă”, a declarat ea, subliniind că personal nu a câştigat nimic în urma publicării fotografiilor.

Totodată, Lasconi a subliniat că decizia de a face publice fotografiile nu a fost doar a ei, ci a avut echipă, însă nu a putut preciza dacă cineva din echipa sa ar fi vrut să îi facă rău.

Ponta: Pozele au venit de la persoane de încredere ale Elenei Lasconi

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a afirmat că pozele au venit de la „persoanele de încredere” ale Elenei Lasconi.

„Lasconi a fost pe post de – cum să spun – fraiera care a fost folosită în chestia asta”, a declarat Ponta pentru Cotidianul, subliniind că cel care a avut de câştigat în urma scandalului a fost Nicuşor Dan.

„Scopul a fost să mute votanţii de la Lasconi la Nicuşor Dan”, a susținut Ponta, care a precizat că a cerut tot dosarul, pe care are dreptul să îl primească, în calitate de parte vătămată.

Cum a izbucnit scandalul şi ce au declarat atunci Victor Ponta şi Nicuşor Dan

Scandalul a izbucnit public pe 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Elena Lasconi a publicat pe Facebook patru fotografii despre care a susţinut că surprind o întâlnire secretă din decembrie 2024 între Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea.

Şi Nicuşor Dan, şi Victor Ponta au depus la acel moment plângeri.

Nicuşor Dan a calificat imaginile drept un fals grosolan.

La rândul său, Ponta, candidat independent la alegerile prezidenţiale, s-a filmat jurând cu mâna pe Biblie că nu a avut nicio întâlnire cu Florian Coldea.

„Sistemul este din ce în ce mai disperat, (…) au folosit-o pe Elena Lasconi, idiotul util al sistemului cu un fake news, că eu m-am văzut cu Nicuşor Dan şi cu Florian Coldea. Am în faţă Biblia, sunt credincios şi vreau să jur cu mâna pe Biblie, nu m-am întâlnit niciodată, niciodată, cu Nicuşor Dan în nicio ocazie privată, cu excepţia dezbaterii de la TVR de marţi. Niciodată. Vreau să jur cu mâna pe Biblie, nu m-am văzut cu Florian Coldea, nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023. M-am văzut cu Florian Coldea când eram prim-ministru şi el era director adjunct”, a declarat atunci Victor Ponta.

Ponta a mai declarat la acel moment că „această mizerie a fost pusă la punct de către Bogdan Popescu şi firma Kensington, care lucrează cu Crin Antonescu” şi că ei i-au dat Elenei Lasconi aceste poze false.

„Am vorbit cu foştii mei colegi din PSD, care mi-au spus foarte clar că şi ei se delimitează de această mizerie că a fost pusă la punct, construită de către Bogdan Popescu şi firma Kensington, care lucrează cu Crin Antonescu, că ei i-au dat Elenei Lasconi aceste poze false. De altfel Bogdan Popescu s-a ocupat de campania Elenei Lasconi după ce aceasta a pierdut sprijinul USR şi că în acest fel au folosit-o pe doamna Lasconi, aşa cum au folosit-o în campania trecută cu acele poze false despre un alt candidat, despre Mircea Geoană. Din acest motiv, cred că acest subiect este foarte clar. Cei care au de pierdut sunt autorii, Crin Antonescu cu echipa lui şi cu siguranţă doamna Lasconi, care ar fi putut să finalizeze această campanie cu onoare şi nu să o termine în acest fel”.

„Rolul” lui Nicuşor Dan din imagini, jucat de un actor din Bucureşti

Publicația G4Media a discutat cu actorul care a jucat rolul viitorului preşedinte Nicuşor Dan în acele imagini şi care se numeşte numeşte Răzvan Florin Bratu.

„Nu cred că am voie să fac vreo declaraţie, având în vedere că este o investigaţie în curs”, a declarat Bratu pentru G4Media.ro, recunoscând că a fost audiat la DIICOT şi adăugând că a fost vorba despre un job ocazional pentru care a fost angajat şi că nu le cunoaşte pe celelelte două persoane care au apărut în fotografii (Cristian Alexandru Năstăsoiu ca Victor Ponta şi Marian Cojocaru ca Florian Coldea).