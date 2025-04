Elena Lasconi nu e dispusă să negocieze cu Nicușor Dan: „Nu mai am încredere în acest individ. A mințit”

Candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a reacționat, joi, după ce Nicușor Dan a spus că nu i-a cerut niciodată acesteia să se retragă din competiția prezidențială din noiembrie 2024 în favoarea lui Nicolae Ciucă.

„Nicușor Dan minte. Nu mai am încredere în acest individ. A mințit când a spus că a contactat USR la momentul la care și-a depus cadndiatura. Nu înțeleg strategia asta, e o strategie prin care să inducă în eroare oamenii”, a spus Elena Lasconi, joi, la Digi24, potrivit G4media.ro.

Lidera USR declarase miercuri, într-un interviu pentru Gândul, că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă, candidatul PNL.

„În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa, atunci. După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat (Adrian Zuckerman, fostul amabsadorul al SUA în România) și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată”, a spus Lasconi miercuri.

Nicușor Dan a respins afirmațiile lui Lasconi. „Nu i-am solicitat niciodată doamnei Lasconi să se retragă din competiția electorală din noiembrie”, a spue el, miercuri seară, la Antena 3 CNN. Și Adrian Zuckerman a respins acuzațiile Elenei Lasconi.

„Nu sunt dispusă să negociez”

Întrebată astăzi, la Digi 24, dacă e de acord cu propunerea lui Nicușor Dan, ca cei trei candidați pro-europeni să negocieze retragerea din cursă pentru a-l susține pe cel mai bine clasat, șefa USR a răspuns:

”Nu sunt dispusă să negociez cu Nicușor Dan. Voturile nu sunt o marfă. Nu o să vorbesc despre sondajele noastre. Eu știu sigur că voi ajunge în turul 2 și voi ajunge președintele României”.

Marți seară, la emisiunea lui Denise Rifai de la Fanatik, Nicușor Dan a fost chestionat dacă ar fi dispus să negocieze cu Lasconi și Antonescu în situația în care sondajele de opinie i-ar da în continuare pe Victor Ponta și președintele AUR în turul al doilea. El a spus: „Răspunsul este afirmativ pentru că nu este ceva mai rău pentru România decât o finală Ponta-Simion”.