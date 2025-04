Elena Lasconi răspunde criticilor după prestația din dezbaterea de la Digi24: „Chiar vreți eleganță de fațadă?”

Lidera USR, Elena Lasconi, a răspuns marți, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, criticilor care i-au fost aduse în urma dezbaterii electorale organizate la Palatul Cotroceni de către televiziunea Digi24, afirmând că nu poate accepta „neadevăruri și promisiuni goale”. „Vă întreb: chiar vreți eleganță de fațadă, când în spate se fac aceleași combinații? Chiar vreți ca România să continue cu cei care au dus-o în criza de azi?”, a scris ea.

„De aseară, după dezbaterea de la Cotroceni, am vorbit cu mulți, am citit ce s-a scris. Opiniile sunt, desigur, împărțite, este firesc. Este drept că poate că tonul meu de aseară a părut prea dur, poate pentru unii am fost «prea aprinsă»”, afirmă Lasconi.

„DAR…Sincer, nu pot să zâmbesc și să accept neadevăruri și promisiuni goale. M-am săturat de agresori care pozează în victime sau în salvatori. În fața celor doi candidați, am spus ce simt eu – și cred că și ce simțiți mulți dintre voi: că e momentul să rupem cercul vicios. Sunt genul care vrea să spună adevărul chiar și atunci când doare”, a continuat candidata la funcția supremă în stat.

Precizările Elenei Lasconi:

„ Aș fi putut să mă port «elegant». Dar vă întreb: chiar vreți eleganță de fațadă, când în spate se fac aceleași combinații? Chiar vreți ca România să continue cu cei care au dus-o în criza de azi? Nu credeți că e nevoie de cineva care să ne trezească la realitate?

Aș fi putut să mă port «elegant». Dar vă întreb: chiar vreți eleganță de fațadă, când în spate se fac aceleași combinații? Chiar vreți ca România să continue cu cei care au dus-o în criza de azi? Nu credeți că e nevoie de cineva care să ne trezească la realitate? «Nu e pregătită!» – zic unii. Dar niciun președinte nu s-a născut pregătit. Eu nu am venit din cercuri de putere. Nu m-am format în laboratoare politice. Am venit din viața reală, cu muncă, cu greșeli, cu asumare. Și asta e diferența.

Am învățat că oamenii vor sinceritate, nu falsitate. Poate că tonul meu a fost aprins, dar a venit din inimă – din frustrarea că semenii mei merită mai mult, că România merită lideri care să spună «am greșit» și să repare, nu să ascundă gunoiul sub preș.

Oamenii vor să fie ascultați și nu așteaptă perfecțiune – vor un președinte care spune lucrurilor pe nume.

Vă promit un lucru: n-am să mint, n-am să va vând iluzii. Dar am să lupt pentru fiecare dintre voi, cu toată inima.”

Digi24 a organizat, luni seară, prima dezbatere electorală cu candidații care aspiră să devină președinte, în alegerile ce urmează să se desfășoare în luna mai, din cele trei dezbateri programate săptămâna aceasta.