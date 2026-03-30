Elevă rănită după ce a căzut dintr-un autocar în mers. Fata mergea în excursie cu clasa și stătea în picioare, lângă ușă

Incidentul readuce în prim-plan avertismentul specialiștilor: copiii sunt transportați frecvent fără măsuri reale de siguranță, scrie site-ul Totul despre mame.

O elevă a școlii din Târlișua, judeţul Bistrița-Năsăud, aflată cu colegii și cadrele didactice în drum spre Brașov, în excursie, a căzut din autocar și a ajuns la spital. Incidentul a avut loc luni, 30.03.2026, pe DN 15A, între Sărățel și Herina. Potrivit Poliției, fata ar fi căzut prin ușa din spatele autocarului, iar circumstanțele exacte sunt în curs de clarificare.

„La locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul că o minoră de 15 ani, din Târlișua, pasageră, a căzut dintr-un autocar aflat în mișcare, condus de un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate. În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, potrivit presei locale. Purtătorul de cuvânt al instituției, Paul Rodilă, a declarat pentru Știrile ProTV că, din primele cercetări, fata ar fi căzut prin ușa de evacuare în caz de urgență, într-o curbă. Adolescenta a acuzat dureri lombare și a fost preluată conștientă și cooperantă de un echipaj medical, fiind transportată la UPU Bistrița-Năsăud pentru investigații. „La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adusă astăzi o minoră în vârstă de 15 ani prezentând policontuzii în zona toracelui și abdomenului, în urma căderii dintr-un autocar aflat în mers. Tânăra este în stare stabilă, conștientă, cooperantă și se află în curs de investigații la UPU Pediatrie”, explică Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița, citată de bistrițeanul.ro.

