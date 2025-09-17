Elevii cu 10 la BAC sau Evaluarea Națională nu vor fi afectați de criza bugetară. Ministrul Educației confirmă că aceștia vor primi bani: „Trebuie să intrăm, treptat, într-o logică de normalizare”

Elevii care au reușit să obțină medii de 10 la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională în 2025 vor fi răsplătiți financiar și în acest an, a declarat, pentru HotNews, ministrul Educației Daniel David. Informația vine în contextul în care existau temeri printre elevii care au obținut note de 10 la cele două examene că măsura ar putea fi eliminată în acest an, din cauza deficitului bugetar.

Ministrul Educației, Daniel David, a spus, întrebat de HotNews, că măsurile „fiscal-bugetare nu au afectat acest demers”.

„Vom iniția o HG (n. red.: Hotărâre de Guvern) în acest sens. Trebuie să reintrăm treptat într-o logică de normalizare, acum că după măsurile fiscal-bugetare ne-am stabilizat și avem salariile și bursele asigurate pană la sfârșitul anului”, a explicat ministrul Daniel David.

După afișarea rezultatelor finale la BAC 2025, sesiunea de vară, 33 de candidați au reușit să obțină media 10 la probele susținute. La Evaluarea Națională, 85 de elevi au obținut medii de 10.

În 2024, 74 de de absolvenți ai clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea națională în sesiunea din acest an au primit câte 2.000 de lei și 80 de elevi care au obținut media 10 la Bacalaureat au primit câte 5.000 de lei.