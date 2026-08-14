Elevii de liceu din Belarus vor învăța cum să folosească drone și să acorde ajutor pe câmpul de luptă

Cursuri de operare a dronelor și de medicină tactică vor fi obligatorii pentru elevii claselor a X-a și a XI-a în toate liceele din Belarus, din noul an școlar care va începe în septembrie.

Ministerul Educației de la Minsk a anunțat modificarea programei școlare, prin introducerea unor cursuri de „pregătire premilitară și medicală” pentru elevii de claselor a X-a și a XI-a, adică din ultimii doi ani de liceu.

De la „teorie pură” la „abilități concrete”

Viceministrul Educației de la Minsk, Aleksandr Kadlubai, spune că autoritățile vor să treacă, astfel, de la „teorie pură” și să pună accent pe „abilități concrete, necesare în condiții reale”.

Cursurile de operare a dronelor și de acordare de prim-ajutor pe câmpul de luptă pentru elevii claselor a X-a și a XI-a vor însuma în total 256 de ore.

Programa va include, printre altele, transportarea răniților de pe câmpul de luptă, orientarea în teren și tragerea cu arme cu aer comprimat, de calibru mic.

Mai mult, pentru prima dată, taberele pentru elevii de clasa a X-a din liceele din Minsk, la care adolescenții învățau teorie militară, au fost organizate în această vară în afara școlilor, inclusiv la unități militare. Ministerul Educației de la Minsk spune că astfel de tabere urmează să fie extinse la nivel național.

Din noul an școlar, care va începe la 1 septembrie, și în școlile din Rusia se vor extinde orele practice de educația militară, în cadrul disciplinei „Bazele securității și apărării Patriei”, a anunțat Ministerul Educației de la Moscova. Disciplina este predată elevilor din clasele a VI-a până la a XI-a. Europa Liberă a scris că elevii sunt instruiți inclusiv în folosirea și întreținerea puștii automate Kalașnikov și a două tipuri de grenade. Cursul include și elemente de prim ajutor. Pregătirea practică se desfășoară și în afara școlilor.

Cursuri de operare a dronelor în școli și în state UE care se învecinează cu Rusia

Și state din Uniunea Europeană au început să introducă în programa școlară pentru liceu cursuri de operare a dronelor.

Estonia, de exemplu, a introdus un curs despre apărarea tactică cu drone, menit să le ofere elevilor din clasa a X-a competențe de bază în domeniul sistemelor fără pilot. Programul pilot de 35 de ore, dezvoltat de Agenția pentru Resurse de Apărare în colaborare cu Academia de Aviație din Estonia, include 25 de ore de instruire în sala de clasă și 10 ore de instruire practică, culminând cu obținerea unei certificări de operator de drone din categoria cu risc redus.

Programul, început în toamna anului trecut, este predat în zece licee, iar autoritățile preconizează că îl vor extinde pe măsură ce se vor înscrie mai mulți elevi.

În Lituania, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu aliatul Moscovei, Belarus, în septembrie 2025 a fost deschisă prima dintre cele nouă școli din întreaga țară la care copiii de până la zece ani și adulții vor fi învățați cum să piloteze, să asambleze și să programeze drone. Într-o inițiativă comună a ministerelor apărării și educației, guvernul Lituaniei a anunțat că speră să învețe peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, să utilizeze drone, ca parte a unei încercări de „extindere a pregătirii pentru rezistența civilă”.

Și Polonia a introdus cursuri de pilotare a dronelor în unele licee, ca parte a unui program pilot extins în școlile cu clase de pregătire militară.