Elevii din Vrancea nu sunt singurii care au mers în Dubai. Cine organizează astfel de excursii și tabere și cât costă

Taberele pentru elevi în Dubai sunt organizate de operatori privați de mai mulți ani. Site-ul Totuldespremame.ro a analizat ce includ, cine le oferă și cât costă.

După ce un grup de elevi români aflați în vacanță în Dubai nu a mai putut reveni în țară din cauza suspendării zborurilor, discuția din spațiul public s-a mutat rapid către o altă întrebare: ce caută, de fapt, niște elevi într-o tabără în Dubai? Astfel de excursii/tabere nu sunt însă o raritate. În ultimii ani, diverși organizatori de tabere pentru elevi au inclus în portofoliile lor și destinația Dubai.

În primul rând, taberele de acest tip nu sunt organizate de școli, deci nu au girul inspectoratelor șoclare sau al Ministerului Educației. Ele fac parte din oferta unor centre private de limbi străine și agenții de turism educațional care organizează programe și în alte țări. Acestea apar în portofoliile acestor operatori de mai mulți ani și sunt promovate ca tabere de grup cu însoțitor din România. Participarea se face pe bază de înscriere individuală, cu acordul părinților, iar formatul este similar altor școli de vară internaționale.

Cine sunt organizatorii și ce oferă

În ultimii ani, piața educațională privată din România s-a diversificat constant. Pe lângă cursuri, școli de vară și tabere academice în Europa, au apărut și destinații din afara spațiului european.

