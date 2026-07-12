Elevii români au câștigat două medalii de aur și trei de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026

Elevii români au obținut cinci medalii la Olimpiada Internațională de Fizică (IPhO) 2026, desfășurată în perioada 4-12 iulie la Bucaramanga, în Columbia, la care au participat 381 de concurenți din 90 de țări, a anunțat duminică Ministerul Educației.

Lotul României la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, care a obținut două medalii de aur și trei de argint, este format din:

Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;

Andrei Vila, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur;

Rareș Muntean, Liceul Teoretic Ioan Jebelean, Sânnicolau Mare, medalie de argint;

Alexandru Jicu, Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu din Bacău, medalie de argint;

Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, medalie de argint.

Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și de prof. dr. Gabriel Florian, de la Colegiul Național Carol I din Craiova.

Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie 2026, la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea a 381 concurenți din 90 țări.