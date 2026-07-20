Elevii români, șase medalii la Olimpiaada de Matematică din China. „Au participat concurenți din peste 120 de țări”

Elevii români au obținut o medalie de aur, trei de argint și două de bronz, la Olimpiada Internațională de Matematică din China, anunță Ministerul Educației.

Într-o postare pe Facebook, Ministerul Educației îi felicită pe tinerii români care au obținut medalii la competiția care a avut loc în Shanghai, China, în perioada 10-21 iulie 2026. Au participat 666 de concurenți din peste 120 de țări, transmite Ministerul.

„O medalie de aur, trei de argint şi două de bronz pentru România, la Olimpiada Internaţională de Matematică 2026!

Bravo,

David-Vlad Mărghidan, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de aur

Mihai Alexandru Ardelean, Colegiul Naţional «Onisifor Ghibu» Oradea, judeţ Bihor, medalie de argint

Radu Ionuţ-Stoleriu, Colegiul Naţional «Emil Racoviţă» Iaşi, medalie de argint

David Ghibu, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint

Emanuel Mazăre, Colegiul Naţional «Alexandru Odobescu» Piteşti, Argeş, medalie de bronz

Andrei Vila, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz”

În postare mai scrie că „echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (Leader), lector Mihai Chiș de la Facultatea de Informatică din Timișoara (Deputy Leader) și de Lucian Țurea, Societatea de Științe Matematice din România”.