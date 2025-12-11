VIDEO Elevii şi profesorii de la un colegiu din Sibiu, dar şi angajații din Prefectură, evacuaţi după ce s-a declanşat alarma de gaz. Scăpări de gaze detectate chiar în școală

Elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Octavian Goga” din Sibiu au fost evacuaţi, joi, după ce s-a declanşat alarma de gaz. De asemenea, a fost întreruptă activitatea serviciilor de permise si înmatriculări şi serviciul paşapoarte din cadrul Prefecturii Sibiu, fiind evacuate şi persoanele din această clădire. În urma măsurătorilor, s-a stabilit că sunt scurgeri la conducte de gaz, la unitatea şcolară, astfel că gazul va rămâne închis până se fac reparaţii. La Prefectură, au fost indicate valori peste cele normale la un canal, dar după aerisire situaţia s-a remediat. Traficul a fost restricţionat pe mai multe străzi din zonă, restricţiile fiind ridicate în cursul după-amiezii.

„ISU Sibiu intervine de urgenţă la o unitate de învăţământ de pe strada Mitropoliei din municipiul Sibiu întrucât a pornit alarma de gaz. La faţa locului sunt mobilizate o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD”, a transmis inițial ISU Sibiu, citat de News.ro, precizând că elevii şi profesorii sunt evacuaţi.

La rândul său, Prefectura Sibiu a anunţat că activitatea serviciilor de permise si înmatriculări şi serviciul paşapoarte sunt temporar suspendate, ca urmare a intervenţiei forţelor specializate în urma sesizării prin numărul de urgenţă 112 a unui miros înţepător la subsolul clădirii.

Și IPJ Sibiu a anunțat că traficul rutier a fost restricţionat pe străzile Andrei Şaguna – Mitropoliei – Ioan Lupaş din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenţia autospecialelor care acţionează în cadrul unei unităţi de învăţământ, unde a pornit alarma de gaz.

ISU Sibiu a anunţat apoi că a fost mobilizată şi o autospecială CBRN pentru efectuarea măsurătorilor de specialitate. De asemenea, au sosit şi echipaje ale operatorilor de apă şi canalizare, gaz şi electricitate.

Peste 1.000 de persoane evacuate din școală

„Având în vedere situaţia existentă, atât în cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu, cât şi în cadrul unităţii de învăţământ, toate persoanele au fost evacuate preventiv pentru desfăşurarea intervenţiei şi pentru clarificarea situaţiei de fapt. Din unitatea de învăţământ au fost evacuaţi toţi elevii şi toate cadrele didactice (peste 1.000 de persoane)”, a transmis ISU.

Potrivit sursei citate, la unitatea de învăţământ au fost identificate nişte scurgeri de gaze la conductele de alimentare cu gaz. Pentru siguranţă, gazul rămâne închis până când vor fi efectuate lucrările de reparaţie, astfel încât să nu mai existe scăpări de gaze.

De asemenea, în urma măsurătorilor făcute de specialiştii CBRN din cadrul ISU Sibiu şi a măsurătorilor făcute de operatorul de gaze pentru identificarea surselor care au generat aceste evenimente, s-a constatat că, la sediul Prefecturii, s-au identificat valori puţin peste limita normală în apropierea unui canal de canalizare, însă după aerisire nu au mai fost identificate valori care să indice prezenţa gazului.

„Pentru siguranţă, mâine (vineri – n.r.) dimineaţă înaintea de începerea programului de lucru vor fi efectuate noi măsurători”, a precizat ISU Sibiu.

Pompierii sibieni au anunțat apoi că au încheiat intervenţia la unitatea de învăţământ şi la sediul Instituţiei Prefectului.