Eliberarea anticipată a lui Jair Bolsonaro, blocată de un judecător de la Curtea Supremă a Braziliei

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, cu o șapcă MAGA semnată de Donald Trump. Credit foto: AGIF / ddp USA / Profimedia

Alexandre de Moraes, judecător la Curtea Supremă a Braziliei, a blocat reducerea considerabilă a pedepsei de 27 de ani de închisoare la care a fost condamnat fostul președinte Jair Bolsonaro pentru plănuirea unei lovituri de stat, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022, informează Reuters.

Două partide braziliene și asociația presei ABI au contestat în instanță legea care permitea eliberarea lui Bolsonaro în 2028.

Luna trecut, Congresul a anulat un veto al președintelui Luiz Inacio Lula da Silva asupra legii, însă reclamanții au cerut instanței supreme braziliene să blocheze legea, pe motive de neconstituționalitate.

Aprobată anul trecut, legea ar fi redus pedeapsa lui Bolsonaro la ceva mai mult de doi ani și ar fi redus și pedepsele celor condamnați în urma unei răzmerițe din ianuarie 2023, când susținători ai lui Bolsonaro au năvălit și jefuit palatul prezidențiale, Curtea Supremă și Congresul.

Moraes a decis că legea nu va fi aplicată până când instanța supremă nu se va pronunța asupra cererilor de anulare a ei.

Deocamdată, avocații lui Bolsonaro nu au cerut în instanță să ia în calcul reducerea pedepsei în baza acestei legi.

Fostul președinte execută pedeapsa în arest la domiciliu, din considerente de ordin medical.