Președintele Braziliei se opune reducerii pedepsei lui Jair Bolsonaro. „Toți complotiștii au fost judecați transparent și imparțial”

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și-a exercitat dreptul de veto asupra unei legi adoptate de Congres care reduce pedeapsa fostului președinte Jair Bolsonaro, de 27 de ani de închisoare, pentru conspirație în vederea unei lovituri de stat, după ce Bolsonaro a pierdut alegerile din 2022, informează Reuters.

Legea adoptată de parlamentari în decembrie prevedea reducerea pedepsei fostului președinte de dreapta la puțin peste doi ani. Congresul are posibilitatea să treacă peste veto-ul lui Lula.

Legea mai reduce și pedepsele celor condamnați pentru implicarea lor în revolta din ianuarie 2023, când susținătorii lui Bolsonaro au intrat în palatul prezidențial, Curtea Supremă și Congres, pe care le-au vandalizat.

În jur de 2.000 de oameni au fost arestați pentru aceste tulburări, ceea ce a dus la comparații cu atacul din ianuarie 2021 asupra Capitoliului din Washington. Mulți dintre cei implicați în tulburările din Brazilia au fost condamnați de Curtea Supremă pentru tentativă de lovitură de stat, printre altele.

„Toți complotiștii au fost judecați în mod transparent și imparțial și, la finele procesului, au fost condamnați în baza unor probe puternice”, a declarat președintele Lula.

Președintele de stânga anunțase deja din decembrie că se va opune adoptării legii. Bolsonaro a început să-și execute sentința în luna noiembrie.

Invocând starea de sănătate fragilă a lui Bolsonaro, avocaţii săi au cerut permisiunea de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu. Însă judecătorul Curţii Supreme, Alexandre de Moraes, a respins cererea, menţionând încălcările repetate ale condiţiilor impuse de instanţă şi presupusele încercări ale lui Bolsonaro de a fugi înainte de încarcerare.