Elicopter Black Hawk, folosit în premieră de salvamontiştii braşoveni într-o acţiune de căutare a unui turist dispărut de duminică în Bucegi

Salvamontiştii braşoveni au folosit miercuri, în premieră, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie care caută încă de duminică un tânăr dispărut în zona Ţigăneşti, din Bucegi, să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului, scrie News.ro. Deşi au utilizat toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul care ceruse ajutor pentru că era epuizat şi în stare de hipotermie nu a fost găsit până în acest moment.

Salvamont Braşov a anunţat că operaţiunile de căutare din zona Ţigăneşti, Munţii Bucegi, au continuat şi miercuri pentru localizarea tânărului dispărut în cursul serii de duminică.

Pentru prima dată într-o misiune de salvare montană, un elicopter Black Hawk al IGAv – MAI a fost folosit pentru transportul şi inserarea rapidă a echipelor de intervenţie direct în zonele greu accesibile ale masivului, precizează sursa citată.

La acţiune au participat salvatori montani din cadrul formaţiilor Salvamont Braşov, Predeal, Râşnov, Victoria, Bran, Zărneşti şi Prahova, alături de jandarmi montani de la IJJ Braşov şi de o echipă canină specializată, din cadrul Salvamont Prahova.

În ultimele trei zile, echipele de salvamontişti au lucrat încontinuu, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile precum dispozitivul de salvare RECCO şi o dronă dotată cu cameră cu termoviziune, menite să îmbunătăţească acoperirea zonelor inaccesibile la sol.

Salvamontişii afirmă că intervenţia este foarte îngreunată de condiţiile meteorologice nefavorabile şi de terenul dificil.

„S-au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive şi plăci întinse de zăpadă care pot ceda oricând. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute, iar misiunea continuă în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de siguranţa echipelor din teren”, menţionează Salvamont Braşov.

Duminică seară, un tânăr aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie a cerut ajutor salvamontiştilor, care l-au căutat o noapte întreagă, dar fără rezultat. Căutările au continuat şi în zilele următoare, tot fără succes. În schimb, salvatorii montani au descoperit în zona indicată de turist un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliţiei.