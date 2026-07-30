Elicoptere care pot să doboare drone, trimise în România de către Spania. „Scopul nostru este clar”

Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța și trei elicoptere NH-90, alocate misiunilor de combatere a dronelor, în cadrul noilor mutări operate de NATO pentru protejarea și întăririi Flancului Estic al Alianței.

Forțele armate române au doborât recent trei drone care au pătruns în spațiul nostru aerian, în urma atacurilor efectuate de Rusia asupra Ucrainei, dar doborârea acestora a fost efectuată cu avione de vântătoare F-16.

Conform anunțului NATO, Spania va trimite la baza Kogălniceanu șapte avioane F-18 și trei elicoptere echipate antidronă, precum și o aeronavă de realimentare în aer, alături de 200 de militari din cadrul Forțelor Aeriene Spaniole.

„Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, România, șapte avioane de vânătoare F-18 și aproximativ 200 de membri ai Forțelor Aeriene și Spațiale spaniole, un avion A400M care va asigura sprijinul pentru realimentarea în zbor, precum și trei elicoptere NH-90 în faza finală a desfășurării, alocate sarcinilor de combatere a dronelor (C-UAS), în cadrul misiunii de apărare aeriană consolidată, ceea ce subliniază angajamentul lor constant în protejarea flancului estic”, conform comunicatului oficial transmis de NATO.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române și una dintre cele mai mari și active facilități militare ale NATO pe flancul estic al Alianței.

Elicopterele NH-90 pot doborî drone, deși misiunea lor principală o reprezintă transportul tactic de trupe sau desfășurarea lor în misiuni de luptă navală.

Forțele navale din cadrul NATO au mai folosit cu succes armamentul din dotarea elicopterelor NH-90 pentru a combate drone inamice în zone de conflict

Acest tip de elicoptere pot fi echipate cu mitraliere montate în ușă, de calibrul 7.62 mm sau 12.7 mm, folosite în mod direct pentru a trage asupra unor amenințări aeriene, precum vehiculele aeriene fără pilot.

Trei drone rusești au fost doborâte de piloţii români, cu rachete montate pe avioanele de luptă F-16, după ce au pătruns ilegal în spaţiul aerian al României, la sfârşitul săptămânii trecute.

Inclusiv luni dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României și pentru care au fost ridicate două avioane F-16. În cursul după-amiezii de luni, radarul MApN a detectat și un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Comandantul spaniol: „Scopul nostru este clar”

„Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea aliată, să protejăm spațiul aerian al NATO și să consolidăm poziția Alianței pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.

„Spania se alătură acestei misiuni ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică care necesită prezență, pregătire și credibilitate”, a adăugat Calvo.

După activarea operațiunii „Eastern Sentry” („Santinela Estică”) în luna septembrie a anului trecut, misiunea de apărare aeriană a NATO „continuă să consolideze sistemele noastre integrate de apărare aeriană și antirachetă la nivelul întregii Alianțe – pentru a face față amenințărilor emergente și viitoare”, a precizat Alianța Nord-Atlantică.

„În timp ce poliția aeriană era orientată în principal către protecția împotriva aeronavelor cu și fără pilot aflate în zbor, cadrul de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări din toate domeniile, inclusiv cele reprezentate de sistemele aeriene cu și fără pilot și de rachetele de croazieră, precum și de rachetele balistice. Acest lucru oferă NATO o mai mare flexibilitate pentru a răspunde la schimbările din mediul de securitate”, a adăugat NATO.

În cadrul aceleiași decizii, Turcia va desfășura pentru prima dată aproximativ 80 de membri ai personalului său și cinci avioane de vânătoare F-16 în Estonia, la baza aeriană Amari. Iar Forțele Aeriene Italiene se vor desfășura la baza aeriană Šiauliai din Lituania cu patru avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon și peste 100 de membri ai personalului, în calitate de națiune contribuitoare la securitatea spațiului aerian baltic.

Totodată, avionele de luptă F-16 ale armatei române, dislocate în Lituania începând din luna martie, vor reveni în țară.