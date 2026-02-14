Elita Chinei care dispare în mod ciudat. În Marea Sală a Poporului din Beijing sunt tot mai multe scaune goale

În Marea Sală a Poporului din Beijing, coregrafia este de obicei impecabilă. Steagurile roșii sunt perfect aliniate, iar aplauzele sunt sincrone, scrie Jerusalem Post. Totuși, în ultimii ani, această imagine a fost spulberată de o realitate care seamănă mai mult cu un thriller. Caracteristica dominantă a peisajului politic de la Beijing sunt acum scaunele goale.

De la înlăturarea fără ceremonie a unui fost președinte de pe scaunul său în fața camerelor de televiziune, până la dispariția miniștrilor de externe și ai apărării și epurarea generalilor de rang înalt, China trece printr-un cutremur politic care i-a lăsat pe agențiile de informații occidentale și pe analiștii geopolitici în căutarea unor răspunsuri. Este acesta un semn al pierderii controlului de către un dictator paranoic sau al unui lider extrem de încrezător care își ajustează mecanismul pentru un conflict care va remodela ordinea mondială?

Cutremurele au început public în octombrie 2022, în timpul ceremoniei de închidere a celui de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez . Într-o scenă care a șocat lumea, fostul lider chinez Hu Jintao a fost scos fizic din sală în timp ce stătea lângă Xi Jinping.

Zi Yang, cercetător senior la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam „O plecare lipsită de ceremonie pentru un fost lider chinez”, a declarat pentru revistă . „Practic, lui Hu i s-a cerut să plece. Se pare că Hu nu avea nicio idee despre ce se întâmplă. Să vadă un fost lider executat în acest fel a fost, desigur, destul de șocant pentru mulți observatori.” A fost o declarație vizuală: vechea gardă dispăruse. Acesta devenise acum petrecerea lui Xi.

Dar ce a urmat a fost și mai bizar.

Într-o dimineață din iulie 2023, ministrul de externe Qin Gang pur și simplu s-a evaporat – nu a ajuns la un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. „Motive de sănătate” a fost explicația oficială dată de Ministerul de Externe chinez.

O stea în ascensiune în cadrul PCC și fost ambasador în Statele Unite , Qin „fusese un favorit al lui Xi Jinping. Se spune că lui Xi Jinping îi plăcea să bea în avion cu Qin Gang, că erau foarte buni prieteni”, explică prof. Dennis Wilder de la Universitatea Georgetown, fost director senior pentru Asia de Est la Consiliul Național de Securitate.

Antony Blinken, stânga, și Qin Gang, în Beijing, China. Credit line: Leah Millis / AP / Profimedia

Când a fost întrebată despre locul unde se află Qin, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a oferit un răspuns care a devenit comun: „Referitor la întrebarea dumneavoastră, nu am nicio informație de oferit”. Câteva săptămâni mai târziu, Qin a fost destituit.

„Se pare că el ar fi avut început o relație amoroasă cu o reporteriță cu care ar fi avut un copil, sugerează Wilder.

Dar Qin nu a fost singurul. Liu Jianchao, omul responsabil pentru activitatea de legătură internațională a partidului, a dispărut și el din ochii publicului în același an. Modelul era clar: proximitatea față de lider nu oferea nicio protecție.

Dacă epurările diplomatice au fost misterioase, tulburările din Armata Populară de Eliberare au fost alarmante

Chiar oamenii însărcinați cu modernizarea armatei Chinei și cu pregătirea acesteia pentru o posibilă invazie a Taiwanului sunt înlăturați într-un ritm uimitor.

„Niciodată în istoria militară chineză – cu excepția, poate, a președintelui Mao – nu am văzut ceva atât de neobișnuit cum sunt aceste epurări”, notează Wilder.

Epurarea a atins chiar vârful ierarhiei militare. Generalul Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale și, practic, al doilea cel mai puternic om din armată, a fost supus analizei și a fost demis din funcție luna trecută.

„Investigarea și rezolvarea hotărâtă a cazului lui Zhang Youxia reprezintă o realizare majoră în lupta partidului și a armatei împotriva corupției”, a declarat Jiang Bin, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din China, folosind eufemismul preferat de partid pentru demiterea politică.

Generalul Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale . Credit line: Ng Han Guan / AP / Profimedia

„Nu au folosit cuvântul «epurare»; au folosit sintagma «în curs de investigare». Dar acesta este practic primul pas către epurare. De obicei, nimeni nu este găsit nevinovat în urma acestor investigații”, spune Zi Yang.

Haosul ocupase întreg Ministerul Apărării. Li Shangfu, care a devenit ministrul apărării cu cel mai scurt mandat din istoria Chinei, a fost demis din funcție pe fondul acuzațiilor de corupție. Succesorul său, veteranul marinei Dong Jun, s-a confruntat, se pare, cu o anchetă similară.

Generalul de brigadă (în rezervă) Assaf Orion, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate Națională și director al Centrului de Politici Israel-China Diane & Guilford Glazer, consideră acest lucru ca o curățare sistemică a corpului ofițeresc.

„Vorbim aici despre o curățare – sau eliminare – a întregului grup… a șefilor militari chinezi, care erau toți numiți în funcții din epoca lui Xi Jinping”, explică Orion.

Potrivit lui Orion, linia oficială se îndreaptă întotdeauna spre „corupție, încălcări disciplinare și încălcări ale legilor partidului”, dar subtextul este dinamica puterii. Acuzații sunt adesea acuzați de crearea de „cliche sau rețele de influență” care pot fi considerate o amenințare la adresa guvernării lui Xi.

Wall Street Journal a relatat acuzații și mai dăunătoare, sugerând că unii generali, inclusiv Zhang Youxia, erau suspectați că ar fi divulgat Statelor Unite secrete legate de programul nuclear al Chinei.

Deși Wilder consideră că aceste scurgeri de informații ar putea fi o „acoperire pentru ceea ce se întâmplă cu adevărat” – o luptă politică crudă – implicația este evidentă: Xi simte că nu poate avea încredere în oamenii care controlează arsenalul său nuclear.

„Se pare că există destul de multe lupte interne între elite”, spune Zi Yang. „Și Xi pare că nu are încredere în nimeni la acel nivel.”

De Ce demontează Xi Jinping chiar structura de conducere pe care a construit-o timp de un deceniu?

Ian Johnson, jurnalist laureat al Premiului Pulitzer și renumit cercetător în domeniul Chinei, oferă o perspectivă contraintuitivă. Într-un interviu, Johnson a susținut că aceste mișcări ar putea proveni nu din frica lui Xi, ci din aroganță.

„Cred că este fundamental nesigur în privința oamenilor cu care este înconjurat”, spune Johnson. „Probabil face asta nu atât din paranoia, cât poate din cauza unei încrederi extreme în sine.”

Potrivit lui Johnson, Xi simte că are un control atât de absolut încât își poate permite să trateze conducerea militară ca pe niște părți interschimbabile.

„Simte că poate obține exact oamenii pe care îi dorește la conducerea armatei. Ar putea fi ca și cum ar fi ajustat conducerea”, explică Johnson.

Deși este ușor să „construiești un scenariu în care este paranoic, schizofrenic”, Johnson susține că Xi acționează din convingerea că are „control complet”.

Xi Jinping alaturi de ofiteri ai fortelor armate chineze, Foto: Li Gang / Xinhua News / Profimedia Images

Această opinie contrastează cu evaluarea altor analiști care văd epurările ca pe un semn de fragilitate. „Când unii dintre acești generali încep să-și construiască propriile facțiuni prin promovarea propriilor subordonați, asta îl alarmează pe Xi”, spune Zi Yang. „Xi se teme foarte mult că subordonații săi devin prea puternici.”

Orion subliniază amploarea campaniei: „În total, în anii săi de mandat, aproximativ 200.000 de persoane au fost epurate.

Acest lucru arată că nici măcar cei mai apropiați de el nu pot fi de încredere și, prin urmare, îi epurează.” Pentru comunitatea internațională – și în special pentru aliații SUA, precum Israelul, care monitorizează îndeaproape stabilitatea globală – întrebarea arzătoare este cum afectează acest lucru o potențială invazie a Taiwanului.

În Taiwan, înalți oficiali spun că 2027 este un an de urmărit. Acest lucru se aliniază cu evaluările serviciilor secrete americane conform cărora Xi a ordonat armatei să fie pregătită de acțiune până la acea dată. Dar o armată epurată luptă mai bine?

O structură de comandă epurată este una conformă. Cu toate acestea, Orion avertizează asupra costurilor operaționale: „Atunci când o armată trece printr-o schimbare de ofițeri superiori, aceasta nu este culmea stabilității necesare pentru a lansa o operațiune cu riscuri atât de mari.”

În esență, Xi ar putea cumpăra loialitate politică cu prețul competenței militare.

Johnson, însă, respinge ideea că epurările semnalează un război iminent. El rămâne sceptic în privința teoriilor despre „invazia de anul viitor”, derivate din citirea informațiilor politice.

„Încă presupun că conducerea de la Beijing este rațională”, argumentează Johnson. „Și dacă presupun că este rațională, atunci nu ar avea sens să invadăm imediat, deoarece timpul este de partea Beijingului din punct de vedere militar.”

Johnson subliniază că, în timp ce Statele Unite sunt distrase de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, China construiește metodic portavioane și își extinde arsenalul. De asemenea, el observă că situația politică internă din Taiwan – unde conducerea pro-independență este nepopulară – s-ar putea în cele din urmă să se schimbe în favoarea Beijingului fără a se trage niciun foc de armă.

„Este logic să așteptăm și să vedem cum se desfășoară lucrurile, între timp consolidând armata și fără a impune o invazie pripită”, conchide Johnson. „Nu cred că epurările sunt direct legate de vreun fel de aventură militară iminentă.”

Fie că este condus de paranoia, fie de încredere, Xi Jinping a modificat fundamental ADN-ul Partidului Comunist Chinez. Prin abolirea limitelor de mandate și refuzul de a-și pregăti un succesor, el a centralizat puterea într-o măsură nemaiîntâlnită de la Mao Zedong.

„Cred că totul se rezumă la dorința președintelui Xi de a rămâne lider pe viață în China”, spune Wilder. „Nu a dat nicio indicație despre cine ar putea fi un succesor pentru că nu își dorește unul. Un succesor ar însemna să devină un șchiop.”

Această izolare creează un paradox. Sistemul pare stabil deoarece nu există rivali. „Nu are niciun moștenitor clar și nu are rivali reali în interiorul sistemului”, observă Johnson.

Însă această stabilitate superficială maschează un risc profund, existențial pentru regim.

„Dacă într-o zi va muri – așa cum se întâmplă cu toți oamenii – sau va rămâne incapabil, nu va exista o persoană clară care să-i succeadă”, avertizează Johnson. „Și cred că aceasta este problema cu care se va confrunta China în următorii cinci ani.”

Deocamdată, locurile goale din Marea Sală a Poporului servesc drept un avertisment tăcut pentru elita chineză. Aplauzele pot fi încă puternice, dar toată lumea știe că în China lui Xi Jinping, distanța dintre cercul interior și o celulă de închisoare nu a fost niciodată mai scurtă.

În lumea opacă a politicii de la Beijing, singura certitudine este că următoarea epurare este doar o chestiune de timp.