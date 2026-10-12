Cel mai bogat om din lume, infuzie de capital în campania electorală pentru partidul lui Trump

Miliardarul Elon Musk a cheltuit până acum aproximativ 366 de milioane de dolari pentru alegerile intermediare („midterms”) de anul acesta, dintre care 276 de milioane doar din iulie și până în prezent, în încercare de a-i ajuta pe republicani să-și păstreze controlul asupra Congresului, chiar dacă șansele democraților de a recâștiga Camera Reprezentanților și Senatul SUA au crescut.

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„Generozitatea” lui Musk, despre care a relatat anterior The New York Times, îl face pe cel mai bogat om din lume probabil cel mai mare donator politic din campaniile electorale de anul acesta, potrivit documentelor privind finanțarea campaniilor.

Miza este mare pentru Musk, având în vedere că democrații din Camera Reprezentanților solicită anchete privind contractele sale guvernamentale în calitate de director general al companiei aerospațiale SpaceX, precum și privind activitatea lui la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală sub administrația președintelui Donald Trump, scrie luni Reuters.

Mai jos, defalcarea integrală a cheltuielilor politice ale lui Musk, confirmată de un purtător de cuvânt al super-Comitetului său de Acțiune Politică, America PAC.

Musk a cheltuit până acum 366 de milioane de dolari în acest ciclu electoral, care a început la 1 ianuarie 2025.

Din această sumă, Musk a donat cel puțin 276 de milioane de dolari către grupuri republicane și către propriul său super-PAC începând din iulie.

Din cele 276 de milioane de dolari reprezentând donații din al treilea trimestru:

158 de milioane de dolari au fost direcționați către „Senate Leadership Fund”, super-PAC-ul înființat pentru a sprijini alegerea republicanilor în Senat, care este aliniat cu liderul majorității din Senat, John Thune, un republican din Dakota de Sud.

20 de milioane de dolari au fost direcționați către „Congressional Leadership Fund”, super-PAC-ul înființat pentru republicanii din Camera Reprezentanților, care este aliniat cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, un republican din Louisiana.

76 de milioane de dolari au fost direcționați către America PAC, al lui Musk.

10 milioane de dolari au fost direcționați către Lone Star Liberty PAC, care susține candidatura procurorului general republican Ken Paxton pentru Senatul SUA în Texas, unde sondajele recente îl plasează într-o cursă strânsă cu democratul James Talarico.

10 milioane de dolari au fost direcționați către Asociația Guvernatorilor Republicani.

2 milioane de dolari au fost direcționați către Asociația Procurorilor Generali Republicani.

Organizația America PAC sprijină candidații republicani în șapte state decisive și în peste 30 de curse electorale pentru Camera Reprezentanților.

Cele mai noi donații vor fi făcute publice joi, când multe super-PAC-uri sunt obligate să-și dezvăluie cheltuielile din al treilea trimestru.

Musk a donat, de asemenea, mai mulți bani prin intermediul unor grupuri care nu își dezvăluie donatorii, potrivit articolului The New York Times și confirmat de un purtător de cuvânt al America PAC.

Musk a cheltuit aproximativ 290 de milioane de dolari în timpul ultimului ciclu electoral.