Elon Musk, derapaj violent contra procurorilor francezi: „Sunt niște retardați mintali” / Ce l-a înfuriat pe cel mai bogat om al lumii

Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

Elon Musk, care face acum obiectul unei anchete judiciare în Franța privind posibile abuzuri comise de rețeaua sa socială X, i-a insultat vineri pe magistrații francezi pe rețeaua sa de socializare, folosind în special expresii cu caracter homofob, transmite France Presse.

„Sunt mai falși decât un euro din ciocolată și mai pederaști decât un flamingo roz în fustiță fluorescentă!”, a scris, în franceză, Musk pe X, ca răspuns la un mesaj care menționa această nouă etapă a anchetei judiciare din Franța.

În urma anchetelor deschise în ianuarie 2025, un judecător de instrucție este acum însărcinat în Franța să investigheze o eventuală complicitate la difuzarea de imagini cu pornografie infantilă pe rețeaua socială X, a anunțat joi Parchetul din Paris, la câteva zile după ce miliardarul american nu a răspuns unei citații a justiției franceze pentru o audiere voluntară.

Musk, la fel ca fosta directoare generală a X, Linda Yaccarino, sunt vizați în calitatea lor de administratori de fapt și de drept ai platformei X la momentul faptelor.

„Sunt niște retardați mintali”, a scris Musk, în limba lui Molière, pe rețeaua sa socială, referindu-se la magistrații francezi, după o percheziție efectuată la jumătatea lunii februarie în sediul parizian al X.

Ancheta, condusă de unitatea națională de criminalitate cibernetică a jandarmeriei, „vizează eventualele încălcări ale legislației franceze de către platforma X, pe care aceasta trebuie, desigur, să o respecte pe teritoriul francez”, a explicat la începutul anului 2026 Parchetul din Paris.

În cauză se află, în special, o posibilă complicitate la difuzarea de imagini cu pornografie infantilă și utilizarea modelului de inteligență artificială al X, Grok, pentru crearea de „deepfakes”, adică montaje ultrarealiste, cu caracter sexual, fără consimțământul victimelor.

Rețeaua socială a denunțat, în timpul percheziției, un „act judiciar abuziv” bazat „pe motivații politice” și a respins orice acuzație de încălcare a legii. X a dat asigurări că nu se va lăsa „intimidată”.